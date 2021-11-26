Як нагодувати малоїжку: чому дитина відмовляється від їжі

Експерт з дитячої вікової психології Дмитро Карпачов поділився з батьками дітей різного віку, чому їхні нащадки можуть відмовлятися від їжі, як перевіряти стан здоров’я і як можна виправити ситуацію з недоїданням. Ведучий «Супермами» опублікував свої поради в Instagram за експертної підтримки лікаря-педіатра, кандидата медичних наук Лакші О. Т.

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Часто батьки зауважують, що їхні діти їдять дуже мало або не їдять майже нічого за день. Іноді вони просто констатують поганий апетит, але Дмитро Карпачов наголошує на тому, що не завжди цим усе обмежується.

«Зазвичай, після констатації цього факту малюкові пропонують порції більші і частіше, а якщо той відмовляється ― використовують будь-які методи, щоб нарешті нагодувати дитину», ― зазначає він.

Експерт із дитячої вікової психології назвав причини зниження апетиту дітей у нормі.

Коли зниження апетиту в дітей ― норма

у спекотну погоду;

після нічного сну;

коли дитина захоплена чимось новим;

при поганому настрої;

під час активного прорізування зубів;

на фоні хвороби або отруєння.

«Тому якщо в липні ваша дитина підхопила ротавірус і цілий день відмовляється від їжі ― це абсолютно нормальна реакція її організму: інфекційний процес + спека. Боріться із захворюванням ― і апетит незабаром повернеться», ― додав Дмитро Карпачов.

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Він зазначив, що цілий день у зоопарку ― нормальна причина пропуску приому їжі.

Однак є й інші причини поганого апетиту в дітей. Дмитро Карпачов дає поради, що з цим робити.

Причини поганого апетиту в дітей і що робити

Погане самопочуття ― виникає на тлі втоми, нездужання, дратівливості. Що робити? Годувати тільки тим, що не спричиняє відторгнення в дитини. Не змушувати їсти. Несприйняття нових продуктів ― малюки часто бояться куштувати щось нове, тому їхній раціон залишається статичним і аскетичним. Що робити? Здати аналіз, щоб перевірити відсутність запальних процесів, збоїв в основних системах і чи достатньо мікроелементів та вітамінів. Якщо все добре ― заспокойтеся, якщо ні ― вирішуйте проблему з педіатром. Перекуси ― дитина може вживати багато їжі в проміжках між основними прийомами. Що робити? Стежте за обсягом перекусів або приберіть їх зовсім. До обіду або вечері дитина вже повинна бути достатньо голодною, щоб з’їсти свою порцію. Емоційний стан ― усе, що приносить негативні емоції, стає для дитини причиною відмови від їжі. Що робити? Потрібно стежити за емоційною атмосферою в сім’ї, захищати дитину від стресів, навчитися правильно «гасити» істерики і конструктивно вирішувати конфлікти. Відсутність інтересу до їжі ― отримувати задоволення від їжі можуть не всі люди. Багато хто не надає їй надто великого значення: їдять, бо треба, і це не завжди вказує на поганий апетит. Що робити? Разом із педіатром проаналізуйте меню дитини, здайте аналізи і перевірте здоров’я. Якщо все добре ― не переживайте. Тривність їжі ― діти можуть не з’їдати всю порцію, бо вона надто велика. Також впливає на кількість з’їденого калорійність страви. Що робити? Потрібно дізнатися в педіатра норми калорійності страв для віку вашої дитини і дотримуватись їх при складанні меню.

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