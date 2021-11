Як нагодувати малоїжку: чому дитина відмовляється від їжі

Експерт з дитячої вікової психології Дмитро Карпачов поділився з батьками дітей різного віку, чому їхні нащадки можуть відмовлятися від їжі, як перевіряти стан здоров’я і як можна виправити ситуацію з недоїданням. Ведучий «Супермами» опублікував свої поради в Instagram за експертної підтримки лікаря-педіатра, кандидата медичних наук Лакші О. Т.

Часто батьки зауважують, що їхні діти їдять дуже мало або не їдять майже нічого за день. Іноді вони просто констатують поганий апетит, але Дмитро Карпачов наголошує на тому, що не завжди цим усе обмежується.

«Зазвичай, після констатації цього факту малюкові пропонують порції більші і частіше, а якщо той відмовляється ― використовують будь-які методи, щоб нарешті нагодувати дитину», ― зазначає він.

Експерт із дитячої вікової психології назвав причини зниження апетиту дітей у нормі.

Коли зниження апетиту в дітей ― норма

«Тому якщо в липні ваша дитина підхопила ротавірус і цілий день відмовляється від їжі ― це абсолютно нормальна реакція її організму: інфекційний процес + спека. Боріться із захворюванням ― і апетит незабаром повернеться», ― додав Дмитро Карпачов.

Він зазначив, що цілий день у зоопарку ― нормальна причина пропуску приому їжі.

Однак є й інші причини поганого апетиту в дітей. Дмитро Карпачов дає поради, що з цим робити.

Причини поганого апетиту в дітей і що робити

