Эксперт по детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев поделился с родителями детей разного возраста, почему их отпрыски могут отказываться от еды, как проверять состояние здоровья и как можно исправить ситуацию с недоеданием. Ведущий «Супермамы» опубликовал свои советы в Instagram при экспертной поддержке врача-педиатра, кандидата медицинских наук Лакши О. Т.

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Часто родители замечают, что их дети едят очень мало или «не едят» почти ничего за день. Иногда они просто констатируют плохой аппетит, но Дмитрий Карпачев отмечает, что не всегда этим все ограничивается.

«Как правило, после констатации этого факта малышу предлагают порции побольше и почаще, а если тот отказывается — используют любые методы, чтобы в конце концов накормить дитя», ― отмечает он.

Эксперт по детской возрастной психологии назвал причины снижения аппетита у детей в норме.

Когда снижение аппетита у детей ― норма

в жаркую погоду;

после ночного сна;

когда ребёнок увлечён чем-то новым;

при плохом настроении;

во время активного прорезывания зубов;

на фоне болезни или отравления.

«Поэтому если в июле ваш ребёнок подхватил ротавирус и целый день отказывается от пищи — это совершенно нормальная реакция его организма: инфекционный процесс + жара. Боритесь с заболеванием ― и аппетит вскоре вернётся», ― добавил Дмитрий Карпачев.

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Он отметил, что целый день в зоопарке ― нормальная причина пропуска приема пищи.

Но есть и другие причины плохого аппетита у детей. Дмитрий Карпачев дает советы, что с этим делать.

Причины плохого аппетита у детей и что делать

Плохое самочувствие ― возникает на фоне усталости, недомогания, раздражительности. Что делать? Кормить только тем, что не вызывает отторжения у ребенка. Не заставлять принимать пищу Невосприятие новых продуктов ― малыши часто бояться пробовать что-то новое, поэтому их рацион остается статичен и аскетичен. Что делать? Сдать анализ, чтобы проверить отсутствие воспалительных процессов, сбоев в основных системах и достаточно ли микроэлементов и витаминов. Если все хорошо ― успокойтесь, если нет ― решайте проблему с педиатром. Перекусы ― ребенок может употреблять много еды в промежутках между основными приемами пищи. Что делать? Следите за объемом перекусов или уберите их вовсе. К обеду или ужину ребенок уже должен быть достаточно голоден, чтобы съесть свою порцию. Эмоциональное состояние ― все, что приносит негативные эмоции, становится для ребенка причиной отказа от еды. Что делать? Нужно следить за эмоциональной атмосферой в семье, ограждать ребенка от стрессов, научиться правильно «гасить» истерики и конструктивно решать конфликты. Отсутствие интереса к еде ― получать удовольствие от еды могут не все люди. Многие не предают ей слишком большого значения: едят, потому что надо, и это не всегда указывает на плохой аппетит. Что делать? Вместе с педиатром проанализируйте меню ребенка, сдайте анализы и проверьте здоровье. Если все хорошо ― не переживайте. Сытность еды ― дети могут не съедать всю порцию, потому что она слишком большая. Также влияет на количество съеденного калорийность блюда. Что делать? Нужно узнать у педиатра нормы калорийности блюд для возраста вашего ребенка и придерживаться их при составлении меню.

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