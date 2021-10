У 8 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама» стало відоме ім’я переможниці другого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг: дбайлива мама Світлана, креативна мама Юля, шикарна мама Ліза чи експацанка Влада?

Блогерка Влада Роговенко була учасницею реаліті «Супермодель по-українськи» і «Від пацанки до панянки». За її словами, після роботи з психологами вона змінила своє життя, знайшла чоловіка і завела дитину. Вони з чоловіком заробляють достатньо, щоб купити машину, забезпечувати себе дорогими речами і володіти красивою квартирою. Проте всі на проєкті звернули увагу на необхідність дотримуватися режиму для 7-місячного сина Влади.

Мама Ліза пройшла курси косметолога, але переважно її забезпечує колишній чоловік ― батько її дитини. Ліза оплачує синові найдорожчий садок і няню, але й сама знаходить час для нього. Крім того, вона ретельно стежить за своєю формою і красою. Ліза не приховує, що переживає через пошуки чоловіка і батька для дитини. Учасниці були стурбовані її особистим життям і його впливом на сім’ю.

Креативна мама Юля дозволяє своїм дітям усе і навіть допомагає доньці знімати кліпи, хоча тій ще тільки 9 років. Син знає погані слова і слухає Моргенштерна, але може захистити себе і ходить на кілька гуртків. Юля не приділяє особливої уваги господарству, а хоче бути на одній хвилі з дітьми ― учасниці звернули увагу на наслідки для дітей від такого виховання.

Дбайлива Світлана оберігає свого сина Савелія від усього і не пускає його з дому навіть до школи. Вона вважає, що вони з чоловіком дають йому супердитинство і суперсім’ю, бо він для них ― діамант. Світлані вказали на те, що хлопчикові необхідно менше контролю і трохи більше самостійності.

Супермама 4 сезон 2 тиждень ― оцінки

Дмитро Карпачов зазначив, що його вже мало чим можна здивувати, але цей тиждень вразив. Він сказав, що всі мами отримали від нього поради щодо виховання дітей. А ось його 10 балів на результати ніяк не вплинуть. Тому ведучий не став нічого змінювати в турнірній таблиці.

Тож на 2 тижні 4 сезону проєкту «Супермама» перемогу здобула експацанка Влада.

