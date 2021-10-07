В 8 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама»-4 стало известно имя победительницы второй недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил: заботливая мама Светлана, креативная мама Юля, шикарная мама Лиза или экс-пацанка Влада?

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Блогер Влада Роговенко принимала участие в реалити «Супермодель по-украински» и «Від пацанки до панянки». По ее словам, после работы с психологами она изменила свою жизнь, нашла мужчину и завела ребенка. Они с мужем зарабатывают достаточно, чтобы купить машину, обеспечивать себя дорогими вещами и владеть красивой квартирой. Но все на проекте обратили внимание на необходимость придерживаться режима для 7-месячного ребенка Влады.

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Мама Лиза прошла курсы косметолога, но в основном ее обеспечивает бывший муж ― отец ее сына. Лиза оплачивает ребенку самый дорогой садик и няню, но и сама находит время для него. Кроме того, она тщательно следит за своей формой и красотой. Лиза не скрывает, что переживает насчет поиска мужа и отца для ребенка. Участницы были обеспокоены личной жизнью шикарной мамы и ее влиянием на семью.

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Креативная мама Юля позволяет своим детям все и даже помогает дочери снимать клипы, хотя той еще только 9 лет. Сын знает плохие слова и слушает Моргенштерна, но может постоять за себя и ходит на несколько кружков. Юля не уделяет особого внимания хозяйству, а хочет быть на одной волне с детьми ― участницы обратили внимание на последствия для детей от такого воспитания.

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Заботливая Светлана оберегает своего сына Савелия от всего и не пускает его из дома даже в школу. Она считает, что они с мужем дают ему супердетство и суперсемью, потому что он для них ― бриллиант. Светлане указали на то, что мальчику необходимо меньше контроля и чуть больше самостоятельности.

Супермама 4 сезон 2 неделя ― оценки

Влада – 66 баллов

Светлана – 37 баллов

Юля – 25 баллов

Лиза – 22 балла

Дмитрий Карпачев отметил, что его уже мало чем можно удивить, но эта неделя впечатлила. Он сказал, что все мамы получили от него советы по воспитанию детей. А вот его 10 баллов на результаты никак не повлияют. Поэтому ведущий не стал ничего менять в турнирной таблице.

Таким образом победительницей 2 недели 4 сезона проекта «Супермама» стала экс-пацанка Влада.

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