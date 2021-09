У 40 випуску психологічного проєкту «Супербабуся» стало відоме ім’я переможниці десятого тижня. Кого високо оцінили учасниці і експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг: зразково-показова бабуся, епатажна бабуся, олдскульна бабуся чи поступлива бабуся?

Протягом тижня чотири учасниці «Супербабусі» спілкувалися і ходили в гості одна до одної, вивчаючи побут і сімейний уклад.

Першою була зразково-показова бабуся Інна, яка з сім’єю вразила конкуренток шиком і сучасним способом життя. Її донька ретельно підходить до виховання дитини, а Інна ідеально їй допомагає. Проте деякі з учасниць не посоромилися відверто розкритикувати її особисте життя.

Другою гостей приймала олдскульна бабуся Таскіра. Вона з чоловіком виховала семеро дітей, які народили їм сімох онуків і одну правнучку. Таскіра ― найбільш «класична» бабуся, але виховання дітей проходило, на думку учасниць, у досить специфічній обстановці.

Бабуся Наталія не живе з донькою і завела собі 26-річного коханця. Вона не говорить про вік і любить балувати свого єдиного онука. Під час спілкування з учасницями відкрилася давня проблема Наталії, а її методи виховання онука стали причиною сварки з дочкою.

Бабуся Олена все життя пропрацювала в космічній галузі і була знайома з багатьма космонавтами. Вона не заважає жити доньці і не втручається в її методи виховання. Проєкт допоміг знайти причини відчуженості між нею і дочкою, а Дмитро Карпачов дав жінці кілька важливих порад.

«Супербабуся» 10 тиждень ― оцінки:

Дмитро Карпачов зазначив, що вирішальним для оцінки було вміння обстоювати кордони, при цьому поважаючи погляди інших. Він оцінив усі переваги і недоліки кожної з учасниць, а свої десять балів віддав Інні ― за його словами, вся критика суперниць стосувалась її особистого життя, а не якостей як бабусі. Тож Дмитро Карпачов обрав переможницю 10 тижня проєкту «Супербабуся» ― нею стала зразково-показова бабуся Інна.

