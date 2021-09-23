В 40 выпуске психологического проекта «Супербабушка» стало известно имя победительницы десятой недели. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил: образцово-показательная бабушка, эпатажная бабушка, олдскульная бабушка или уступчивая бабушка?

В течение недели четыре участницы «Супербабушки» общались и ходили в гости друг к другу, изучая быт и семейный уклад.

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Первой была образцово-показательная бабушка Инна, которая с семьей поразила конкуренток шиком и современным стилем жизни. Ее дочка тщательно подходит к воспитанию ребенка, а Инна идеально ей помогает. Но некоторые из участниц не постеснялись откровенно раскритиковать ее личную жизнь.

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Второй гостей принимала олдскульная бабушка Таскира. Она с мужем воспитала семерых детей, которые родили им семерых внуков и одну правнучку. Таскира ― самая «классическая» бабушка, но воспитание детей проходило, по мнению участниц, в весьма специфической обстановке.

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Бабушка Наташа не живет со своей дочкой и завела себе 26-летнего любовника. Она не говорит о возрасте и любит баловать своего единственного внука. Во время общения с участницами открылась давняя проблема Наталии, а ее методы воспитания внука стали причиной ссоры с дочерью.

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Бабушка Елена всю жизнь проработала в космической отрасли и была знакома со многими космонавтами. Она не мешает жить дочери и не вмешивается в ее методы воспитания. Проект помог найти причины отчужденности между ней и дочерью, а Дмитрий Карпачев дал Елене несколько важных советов.

«Супербабушка» 10 неделя — оценки:

Таскира ― 41

Инна ― 31

Наталия ― 27

Елена ― 26

Дмитрий Карпачев отметил, что решающим для оценки было умение отстаивать границы, при этом уважая чужую точку зрения. Он оценил все достоинства и недостатки каждой участницы, а свои десять баллов отдал Инне ― по его словам, вся критика соперниц касалась ее личной жизни, а не качеств как бабушки.

Таким образом, Дмитрий Карпачев выбрал победительницу 10 недели проекта «Супербабушка» ― ею стала образцово-показательная бабушка Инна.

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