13 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийшов 40 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці побували в гостях у останньої з конкуренток — мами без диплома Олени. Жінка виховує двох дочок і зовсім не париться щодо їх навчання. Та й сама вона не має профільної освіти. Проте який приклад вона подає дітям?

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Олена — домогосподарка. Головна реалізація для неї — сім’я. Героїня випуску вважає, що основне завдання для жінки — бути берегинею домашнього вогнища, а для чоловіка — заробляти гроші. Разом із чоловіком Олена виховує двох дочок: 8-річну Аню і 12-річну Машу. Головне правило мами — не напружувати дітей, а давати їм свободу. Та що про такі методи скажуть суперниці?

Мама без диплома зустріла конкуренток у… масці для обличчя. За її словами, саме так вона проводить свій час після того, як діти йдуть до школи, а чоловік — на роботу. Олена зізналася, що наразі дуже ретельно стежить за своєю зовнішністю, адже раніше, коли дочки були молодші, у неї просто не було на це часу. Жінка розповіла про всі косметичні процедури — а їх було чимало — за допомогою яких їй вдається мати такий гарний вигляд. Однак не всі учасниці розділили такий підхід до проведення часу. Так, зразкова мама Юля порадила Олені більше часу витрачати на самоосвіту і господарство, а не на перегляд телепередач і нескінченний шопінг. А ось мама в законі Аліна звернула увагу на те, що в холодильнику Олени також є протерміновані продукти, і порадила більше часу приділяти побуту та вихованню дітей. Проте сама Олена твердо впевнена в тому, що домогосподарка — це не хатня робітниця!

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Під час розмови учасниці з’ясували, що Лена після школи не здобула профільної освіти. Ба більше, мама без диплома впевнена, що вона їй і не потрібна, адже в житті це не головне й на успішність ніяк не впливає. Однак усі суперниці категорично не згодні з такою думкою. Вони вважають, що кожна людина повинна розвиватися і тим самим давати приклад своїм дітям.

А ось у тому, який приклад Олена показує дочкам, конкурентки вирішили з’ясувати самостійно під час розмови з дівчатками. Однак те, що вони почули, шокувало всіх. Як виявилося, старша дочка не володіє елементарними знаннями. Дівчинка сказала, що Париж знаходиться в Лондоні, який, у свою чергу, належить Америці. Суперниці були ошелешені такою відповіддю. Та сама Олена не бачить у цьому проблеми. Вона зізналася, що не займається з доньками, адже вважає, що їх усього повинні навчити в школі. До того ж до вступу у виш у них ще є час і дівчатка все надолужать.

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Які висновки зроблять суперниці, і що порадить мамі без диплома Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 40 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 40 випуск: Париж знаходиться в Лондоні — чим іще здивують діти мами без диплома Олени Супермама 3 сезон 40 випуск: Париж знаходиться в Лондоні - чим ще здивують діти мами без диплома Олени? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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