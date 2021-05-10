10 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийшов 37 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць знову змагатиметься за звання найкращої. І першою гостей приймала фешн-мама Лана. Жінка виховує двох дітей і намагається їм показати світ у всій красі. Та чи добре це в неї виходить? І чому молодший син частенько запрошує маму на побачення?

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Лана працює піар-директоркою конкурсу дизайнерів і має двох дітей: 16-річну Сніжану та 11-річного Федора. Сина вона виховує справжнім джентльменом: він вивчає етикет, а старша дочка у своєму юному віці вже є обличчям багатьох відомих брендів. Лана вважає себе естеткою, обожнює красиво вдягатися і навчає своїх дітей радіти кожному дню. Та що ховається за глянцевою картинкою життя фешн-мами? У цьому розбиралися строгі конкурентки.

З самого порога Лана запропонувала суперницям пройти на кухню: там їх чекали круасани і шампанське. І поки господиня дому чепурилася, 11-річний Федір дбав про гостей: налив учасницям алкоголь і розповів, що часто відвідує з мамою бранчі, а також запрошує її на побачення. Правда, матусі не зрозуміли, чому це робить син, а не чоловік. Їм здалося, що Лана щось приховує…

Коли повернулася фешн-мама, учасниці вирішили докладніше розпитати її про життя. Однак Лана не прагнула до відвертості. Хоча розповіла, що старша дочка займається моделінгом і в 15 років уже заробила свою першу 1000 євро. Суперниці поцікавилися, чи були у дівчинки провокаційні фотосесії. Лана запевнила, що подібні речі заборонені законодавством України. Проте на сторінці в Instagram матусі знайшли фото зі зйомок Сніжани як у купальнику, так і в білизні, спіймавши фешн-маму на брехні. Та вона не дала себе образити і в доволі агресивній формі відповідала учасницям. Ситуацію владнала Сніжана: дівчинка дуже спокійно пояснила учасницям, що на її сторінці роблять такі фотографії.

Не менше здивував суперниць і Федір. Хлопчик розповів, що запрошує маму на побачення. Як виявилося, Лана недавно розійшлася з чоловіком. І Федя, щоб підбадьорити маму, у такий спосіб вирішив підняти їй настрій. Однак учасниці вирішили, що він узяв на себе непосильні обов’язки і певним чином намагається замінити мамі чоловіка. Суперниці звернулися до Лани з проханням роз’яснити ситуацію, однак жінка відмовилася щось коментувати. Учасницям така поведінка здалася дивною, адже, на їхню думку, прийшовши на проєкт, Лана мала бути готова до незручних запитань.

А що про це думає сама фешн-мама? І які поради вона почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 37 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

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