«Супермама» 3 сезон 37 выпуск: Что скрывается за глянцевой жизнью фэшн-мамы?

10 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ вышел 37 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц сразится вновь за звание лучшей. И первой гостей принимала фэшн-мама Лана. Женщина воспитывает двоих детей и пытается им показать мир во всей красе. Но хорошо ли это у нее получается? И почему младший сын частенько приглашает маму на свидания?

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Лана работает пиар-директором конкурса дизайнеров и растит двоих детей: 16-летнюю Снежану и 11-летнего Федора. Своего сына она воспитывает настоящим джентльменом: он изучает этикет, а старшая дочь в своем юном возрасте уже является лицом многих известных брендов. Лана считает себя эстетом, обожает красиво одеваться и учит своих детей радоваться каждому дню. Но что прячется за глянцевой картинкой жизни фэшн-мамы? В этом разбирались строгие конкурентки.

С самого порога Лана предложила соперницам пройти на кухню: там их ждали круасаны и шампанское. И пока хозяйка дома приводила себя в порядок, 11-летний Федор поухаживал за гостями: налил участницам алкоголь и рассказал, что часто посещает с мамой бранчи, а также приглашает ее на свидания. Правда, мамочки не поняли, почему это делает сын, а не муж. Им показалось, что Лана что-то скрывает…

Когда вернулась фэшн-мама, соперницы решили подробнее расспросить ее о жизни. Однако Лана не стремилась к откровенности. Хотя рассказала, что старшая дочь занимается моделингом и в 15 лет уже заработала свою первую 1000 евро. Конкурентки поинтересовались, были ли у девочки провокационные фотосессии. Лана заверила, что подобные вещи запрещены законодательством Украины. Однако на странице в Instagram мамочки нашли фото со съемок Снежаны как в купальнике, так и в белье, уличив фэшн-маму во лжи. Но она не дала себя в обиду и в достаточно агрессивной форме отвечала участницам. Ситуацию разрешила Снежана: девочка очень спокойно объяснила участницам, что на ее странице делают такие фотографии.

Не меньше удивил мамочек и Федор. Мальчик рассказал, что приглашает маму на свидания. Как оказалось, Лана недавно разошлась с мужем. И Федя, чтобы подбодрить маму, таким способом решил поднять ей настроение. Однако участницы решили, что он взял на себя непосильные обязанности и неким образом пытается заменить маме мужа. Они обратились к Лане с просьбой разъяснить ситуацию, однако женщина отказалась что-либо комментировать. Участницам такое поведение показалось странным, ведь, по их мнению, придя на проект, Лана должна была быть готова к неудобным вопросам.

А что по этому поводу думает сама фэшн-мама? И какие советы она услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 37 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

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