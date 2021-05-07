10 мая на телеканале СТБ выйдет 37 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться столичные штучки: стильная фэшн-мама, мама в законе, образцово-показательная мама и мама без диплома. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Стильная фэшн-мама Лана

Лана — эксперт в мире моды. Она приучает своих детей к гламурной жизни. Сына женщина воспитывает настоящим джентльменом, а дочь, с подачи мамы, стремится стать успешной моделью.

Мама в законе Алина

Алина — успешный адвокат. Она в одиночку растит четверых детей от 3-х до 23-х лет. Участница признается, что привыкла побеждать как в судах, так и в воспитании детей.

Образцово-показательная мама Юля

Юля очень гордится своей семьей. Она приучила своих домочадцев к рекордной продуктивности: учит их достигать поставленных целей и правильному планированию. По ее мнению, трудолюбие и отсутствие лени являются залогом успешности.

Мама без диплома Елена

Елена — домохозяйка. Женщина не имеет высшего образования. Она уверена: успех ее детей не зависит от оценок в школе. Именно поэтому совсем не парится по поводу их учебы.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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