10 травня в ефір телеканалу СТБ вийде 37 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться столичні штучки: стильна фешн-мама, мама в законі, зразково-показова мама і мама без диплома. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Більше на тему: Супермама Ілона: Завдяки проєкту я стала більш відкритою

Стильна фешн-мама Лана

Лана — експертка у світі моди. Вона привчає своїх дітей до гламурного життя. Сина жінка виховує справжнім джентльменом, а дочка, з подачі мами, прагне стати успішною моделлю.

Мама в законі Аліна

Аліна — успішна адвокатеса. Вона самотужки ростить чотирьох дітей віком від 3-х до 23-х років. Учасниця зізнається, що звикла перемагати як у судах, так і у вихованні дітей.

Зразково-показова мама Юля

Юля дуже пишається своєю сім’єю. Вона привчила своїх домочадців до рекордної продуктивності: навчає їх досягати поставлених цілей і правильно планувати свій час. На її думку, працьовитість і відсутність ліні є запорукою успішності.

Мама без диплома Олена

Олена — домогосподарка. Жінка не має вищої освіти. Вона впевнена: успіх її дітей не залежить від оцінок у школі. Саме тому зовсім не переймається їх навчанням.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

Читайте нас також у Viber і Telegram.