6 травня закінчився дев’ятий тиждень третього сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі завдяки оцінкам учасниць перемогу здобула світська левиця Ілона. Про те, чому вона вирішила взяти участь у проєкті і як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

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Ілоно, чому вирішили взяти участь у проєкті «Супермама»?

Я хотіла поділитися своїм досвідом материнства. І моя сім’я мене підтримала. Рідні сказали: «Ілоно, звичайно, йди! Якщо не ти, то хто?». І я заповнила анкету. А коли почула, що проєкт мною зацікавився, особливо моєю історією, зрозуміла, що зробила правильно. Таким досвідом потрібно ділитися, потрібно надихати жінок, щоб вони вірили в свої сили.

Яке враження на вас справили учасниці?

Моє враження змінювалося протягом усього проєкту. Всі учасниці, однозначно, різні. І саме завдяки такому контрасту кожна з нас отримала безцінний досвід. Ми з учасницями потім зійшлися на думці, що ніколи не змогли б дружити в реальному житті.

Під час випуску ви розповіли про те, через що вам довелося пройти, перш ніж ви стали мамою. Що можете порадити тим жінкам, які опинилися в такій самій ситуації?

Я порадила б ніколи не здаватися. А ще — розставити пріоритети, слухати себе, наплювати на думку оточення, не шкодувати себе, а мотивувати і постійно працювати над собою.

Ви підтримуєте зв’язок з учасницями?

Ми дотримувалися правил і не спілкувалися. Зрідка могли написати одна одній повідомлення, але вони стосувалися суто дат виходу проєкту. Також ми обмінялися відео та фото зі зйомок. Ну, а зараз, так, ми спілкуємося, обговорюємо випуски. Зблизить це нас чи віддалить, покаже час.

Чи змінилося щось після проєкту?

Так, але це більше про зміни всередині мене та висновки, які я зробила після проєкту. Тепер я впевнена, що роблю правильно, бо я щаслива сама і щаслива моя сім’я. Хоча проєкт показав мені, що в кожному разі в іншій родині ти обов’язково знайдеш недоліки, тому що пропускаєш усе крізь призму власного сприйняття. Це мене загартувало. Не варто звертати увагу на судження і припущення сторонніх. Я стала більш відкритою і готова ділитися своїм досвідом.

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