6 мая закончилась девятая неделя третьего сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря оценкам участниц победу одержала светская львица Илона. О том, почему она решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

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Илона, почему решили поучаствовать в проекте «Супермама»?

Я хотела поделиться своим опытом материнства. И моя семья меня поддержала. Родные сказали: «Илона, конечно, иди! Если не ты, то кто?». И я заполнила анкету. А когда услышала, что проект мною заинтересовался, особенно моей историей, поняла, что сделала правильно. Таким опытом нужно делиться, нужно вдохновлять женщин, чтобы они верили в свои силы.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Мое впечатление менялось на протяжении всего проекта. Все участницы, однозначно, разные. И именно благодаря такому контрасту каждая из нас получила бесценный опыт. Мы с участницами потом сошлись во мнении, что никогда не смогли бы дружить в реальной жизни.

Во время выпуска вы рассказали о том, через что вам пришлось пройти, прежде чем вы стали мамой. Что можете посоветовать тем женщинам, которые оказались в такой же ситуации?

Я бы посоветовала никогда не сдаваться. А еще — расставить приоритеты, слушать себя, наплевать на мнение окружающих, не жалеть себя, а мотивировать и постоянно работать над собой.

Вы поддерживаете связь с участницами?

Мы соблюдали правила и не общались. Изредка могли написать друг другу сообщения, но они касались исключительно дат выхода проекта. Также мы обменялись видео и фото со съемок. Ну, а сейчас, да, мы общаемся, обсуждаем выпуски. Сблизит нас это или отдалит, покажет время.

Изменилось ли что-то после проекта?

Да, но это больше про изменения внутри меня и выводы, которые я сделала после проекта. Теперь я уверена, что поступаю правильно, потому что я счастлива сама и счастлива моя семья. Хотя проект показал мне, что в любом случае в другой семье ты обязательно найдешь недочеты, потому что пропускаешь все через призму собственного восприятия. Это меня закалило. Не стоит обращать внимание на суждения и догадки посторонних. Я стала более открытой и готова делиться своим опытом.

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