22 апреля закончилась седьмая неделя третьего сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря оценкам участниц победу одержала мама-балерина Карина. О том, почему она решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

Карина, почему решили поучаствовать в проекте «Супермама»?

Мне было интересно посмотреть, что это такое и как это работает. Я хотела получить новый опыт и, конечно же, поговорить с Дмитрием Карпачевым, услышать его мнение по поводу воспитания, посмотреть на себя со стороны.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Каждая из участниц хороша по-своему. Мне приятно было с ними общаться на площадке, и я хотела узнавать их поближе. История каждой мамы мне близка, и я их пыталась понять.

Во время выпуска зрители узнали о ваших непростых отношениях с мужем. Расскажите, вам удалось достичь компромисса?

Думаю, в каждой семье бывает период кризиса, и мы — не исключение. Просто так совпало, что именно в этот момент начались съемки. Повлияло на это все, конечно же, мое частое отсутствие дома и участие в проекте в том числе. Но хорошо, что так произошло. Благодаря проекту у нас с мужем появилась возможность поговорить с Дмитрием Карпачевым. Мы стали лучше понимать друг друга, лучше слышать друг друга и начали работать над проблемами, которые нас беспокоят. Сейчас мы все обсуждаем и ищем компромисс.

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Вы поддерживаете связь с участницами?

С девочками общаемся, переписываемся. Планируем встретиться и обсудить выпуски. К сожалению, у меня не так много свободного времени, но я очень стараюсь подстроить свои планы так, чтобы с ними увидеться.

Изменилось ли что-то после проекта?

У меня очень насыщенная жизнь, поэтому сейчас трудно сказать, изменилось ли что-то. Но я очень жду комментариев друзей, знакомых и просто незнакомых мне людей. Интересно, как они прокомментируют мое участие в проекте. Однозначно все задают вопрос, что там у нас с мужем. Хочу сказать, что, в первую очередь, мы родители Матвея и очень хорошие друзья, которые решают кризис в семейных отношениях мирным путем.

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