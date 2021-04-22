22 квітня закінчився сьомий тиждень третього сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі завдяки оцінками учасниць перемогу здобула мама-балерина Карина. Про те, чому вона вирішила взяти участь у проєкті і як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

Карино, чому вирішили взяти участь у проєкті «Супермама»?

Мені було цікаво подивитися, що це таке і як це працює. Я хотіла отримати новий досвід і, звичайно ж, поговорити з Дмитром Карпачова, почути його думку стосовно виховання, подивитися на себе збоку.

Яке враження на вас справили учасниці?

Кожна з учасниць добра по-своєму. Мені приємно було з ними спілкуватися на майданчику, і я хотіла пізнати їх ближче. Історія кожної мами мені близька, і я їх намагалася зрозуміти.

Під час випуску глядачі дізналися про ваші непрості стосунки з чоловіком. Розкажіть, чи вдалося вам досягти компромісу?

Думаю, у кожній сім’ї буває період кризи, і ми — не виняток. Просто так збіглося, що саме в цей момент почалися зйомки. Вплинуло на це все, звичайно ж, моя часта відсутність вдома і участь у проєкті в тому числі. Але добре, що так сталося. Завдяки реаліті в нас із чоловіком з’явилася можливість поговорити з Дмитром Карпачовим. Ми стали краще розуміти одне одного, краще чути одне одного і почали працювати над проблемами, які нас турбують. Зараз ми все обговорюємо і шукаємо компроміс.

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Ви підтримуєте зв’язок з учасницями?

Із дівчатами спілкуємося, листуємося. Плануємо зустрітися і обговорити випуски. На жаль, у мене не так багато вільного часу, але я дуже стараюся підлаштувати свої плани так, щоб із ними побачитись.

Чи змінилося щось після проєкту?

У мене дуже насичене життя, тому зараз важко сказати, чи змінилося щось. Проте я дуже чекаю коментарів друзів, знайомих і просто незнайомих мені людей. Цікаво, як вони прокоментують мою участь у проєкті. Однозначно всі запитують, що там у нас із чоловіком. Хочу сказати, що, в першу чергу, ми батьки Матвія і дуже хороші друзі, які долають кризу в сімейних стосунках мирним шляхом.

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