«Супермама» 3 сезон 39 випуск: Охоронець на кладовищі і вантажник матраців — до яких висот прагнуть діти мами в законі Аліни?

12 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийшов 39 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці побували в гостях в адвокатеси Аліни. Жінка називає себе мамою двох поколінь, адже виховує чотирьох дітей. Та чи вдалося їй вибудувати довірливі стосунки з синами, і чому хлопці стверджують, що не люблять людей?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 38 випуск: Без гаджетів і вільного часу — як живуть діти зразкової мами Юлі?

Аліна — успішна адвокатеса. Вона виховує трьох синів і донечку. Її старшому синові 23 роки, середньому — 19, молодшому — 8 і доньці — три з половиною роки. Мама в законі зазначає, що їхня сім’я коронована, адже в них більше 60 корон з конкурсів краси. Сім’я бере участь у показах мод і знімається для журналів. Для героїні важливо бути на одній хвилі зі своїми дітьми. А на якій хвилі опинилися учасниці після того, як побували в гостях у Аліни?

З самого порогу мама в законі попередила суперниць про те, що в її квартирі є особлива таємна кімната, вхід до якої суворо заборонений. Що вона ховає там? У цьому трохи пізніше розберуться учасниці.

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 37 випуск: Що криється за глянцевим життям фешн-мами?

Щоб відвернути увагу конкуренток від зайвих питань, Аліна відразу ж показала їм усі свої корони. А у мами в законі їх із 60! Жінка зізналася, що вона з донечкою часто бере участь у конкурсах краси. Правда, деякі з них доволі сумнівного походження. Наприклад, «Міс Світу ― Україна» проходив у… Житомирі. Також Аліна зізналася, що деякі з конкурсів відбувалися онлайн.Загалом, за словами господині дому, за участь у подібних заходах вона заплатила із сотню тисяч гривень. Учасниці були здивовані таким захопленням, а ще — її безвідповідальністю, адже сім’я мами в законі живе в орендованій квартирі з жахливими умовами. На думку конкуренток, вона мала витратити гроші не на конкурси, а на ремонт квартири і забезпечення дітям пристойних умов для проживання. Однак сама Аліна не бачить у цьому проблеми.

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон: Стильна фешн-мама, мама в законі, зразково-показова мама і мама без диплома — учасниці нового тижня

Точно так само мама в законі не бачить проблеми і в тому, що в її холодильнику багато протермінованих продуктів, а діти харчуються нездоровою їжею. Вона зізналася, що не готує дітям, а годує їх тільки тим, що їм подобається. Суперниці категорично не згодні з таким підходом. Вони вважають, що бути мамою — значить бути відповідальною.

Поки учасниці розмовляли з дітьми, мама без диплому Олена вирішила перевірити, що ж ховає Аліна в таємній кімнаті, вхід до якої суворо заборонений. Як з’ясувалося, там живе старший син Аліни — Фрідріх. Хлопець розповів, що працює вантажником на складі, а його молодший брат — охоронцем на кладовищі. Такий вибір вони зробили усвідомлено. Фрідріх стверджує, що його все влаштовує. Ба більше, зізнався, що нещодавно змінив ім’я та прізвище. Як виявилося, він ненавидить свого батька і не хоче, щоб його з ним щось пов’язувало. Учасниці були шоковані такими одкровеннями. Їх також обурила відсутність у старшого сина будь-якої мети в житті. На думку конкуренток, є в цьому й провина Аліни.

Яку правду про стосунки зі своїми чоловіками розповіла мама в законі? І які поради Аліна почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 39 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 39 випуск: Охоронець на кладовищі і вантажник матраців — до яких висот прагнуть діти мами в законі Аліни? Супермама 3 сезон 39 випуск: Охоронець на кладовищі і вантажник матраців - до яких висот прагнуть діти мами в законі Аліни? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.