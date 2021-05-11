11 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийшов 38 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці побували в гостях у зразково-показової мами Юлії. Жінка виховує двох дітей і з дитинства привчає їх до режиму. Та чи дослухається мама до їхньої думки? І чи не страждають вони від її надмірного контролю?

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Юлія разом із чоловіком займається бізнесом у сфері дизайну інтер’єрів, а також виховує двох дітей: 12-річну Олену та 8-річного Якима. У своєму юному віці діти вже мають великі досягнення: Олена — багаторазова чемпіонка з плавання, Яким — чемпіон Києва з айкідо. Усі в сім’ї дотримуються режиму і графіку. Юлія впевнена: щоб домогтися успіху, потрібно щодня працювати над собою. Та чи оцінять ідеальний світ зразково-показової мами конкурентки?

Юля відразу вирішила похизуватися досягненнями своєї сім’ї. Так, ідеальна мама розповіла, що на одному з конкурсів вона ввійшла до 15-ки найкрасивіших жінок світу. А її діти з 4-х місяців відвідують басейн і займаються спортом. Юля зізналася, що хоче, щоб вони досягли великих висот. Саме тому вона привчила їх до режиму, а також м’яко направляє у виборі професії. Наприклад, Юлина донька мріє стати ветеринаром, проте мама вважає таку професію дрібномасштабною. Жінка вмовила дівчинку змінити мрію, і тепер вона хоче стати олімпійською чемпіонкою. А ось 8-річний Яким зізнався, що мріє стати хіміком чи біологом, проте поки що не поділився своїми планами з мамою, адже боїться, що вона не схвалить його вибору. Конкуренткам здалося, що Юля нав’язує дітям свої бажання та інтереси.

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Щоб перевірити це, суперниці вирішили особисто поспілкуватися з дітьми зразково-показової мами. І ті змогли їх здивувати: вони постали перед ними в строгих костюмах. На думку Юлиних доньки і сина, саме такий вигляд мають виховані діти. Та не одягом єдиним! Яким та Олена зізналися, що не вживають фаст-фуду, бо він шкідливий для здоров’я, а також дуже рідко ходять у гості до друзів, адже в них у цей час тренування. Такі дорослі висловлювання наштовхнули суперниць на думку про те, що діти Юлі — наче запрограмовані.

Однак ні сама господиня дому, ні її діти так не вважають. Так, Яким розповів, що зовсім не грає у відеоігри, адже вони нічого не навчають. Ба більше, іноді хлопчик здає своїх однокласників, коли бачить, що вони грають на уроці в телефоні. До того ж Яким зізнався, що дружить лише з кількома однокласниками, адже інші діти, на його думку, не на його рівні. Учасницям здалося, що хлопчик трохи зарозумілий і постійно оцінює інших.

Чим здивує суперниць 12-річна Олена? А також який випадок змусив Юлю пів року пролежати в ліжку? І які поради зразково-показова мама почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 38 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 38 випуск: Без гаджетів і вільного часу — як живуть діти зразкової мами Юлі? Супермама 3 сезон 38 випуск: Без гаджетів і вільного часу - як живуть діти зразковою мами Юлі? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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