«Супермама» 3 сезон 38 выпуск: Без гаджетов и свободного времени — как живут дети образцовой мамы Юли?

11 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ вышел 38 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы побывали в гостях у образцово-показательной мамы Юлии. Женщина воспитывает двоих детей и с детства приучает их к режиму. Но прислушивается ли мама к мнению детей? И не страдают ли они от ее чрезмерного контроля?

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Юлия вместе с супругом занимается бизнесом в сфере дизайна интерьеров, а также воспитывает двоих детей: 12-летнюю Алену и 8-летнего Акима. В своем юном возрасте дети уже имеют большие достижения: Алена – многократная чемпионка по плаванию, Аким — чемпион Киева по айкидо. Все в семье соблюдают режим и графики. Юлия уверена: для того, чтобы добиться успеха, нужно ежедневно работать над собой. Но оценят ли идеальный мир образцово-показательной мамы конкурентки?

Юля сразу решила похвастаться достижениями своей семьи. Так, идеальная мама рассказала, что на одном из конкурсов она вошла в 15-ку самых красивых женщин мира. А ее дети с 4-х месяцев посещают бассейн и занимаются спортом. Юля призналась, что хочет, чтобы они достигли больших высот. Именно поэтому она приучила их к режиму, а также мягко направляет в выборе профессии. Например, старшая дочь Юли мечтает стать ветеринаром, однако мама считает такую профессию мелкомасштабной. Женщина уговорила девочку сменить мечту, и теперь она хочет стать олимпийской чемпионкой. А вот 8-летний Аким признался, что мечтает стать химиком или биологом, однако пока он не поделился своими планами с мамой, ведь боится, что она не одобрит его выбор. Конкуренткам показалось, что Юля навязывает детям свои желания и интересы.

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Чтобы проверить это, соперницы решили лично пообщаться с детьми образцово-показательной мамы. И те смогли их удивить: они предстали перед ними в строгих костюмах. По мнению Юлиных дочери и сына, именно так должны выглядеть воспитанные дети. Но не одеждой единой! Аким и Алена признались, что не едят фаст-фуд, так как он вредит здоровью, а также очень редко ходят в гости к друзьям, ведь у них в это время тренировки. Такие взрослые высказывания натолкнули соперниц на мысль о том, что дети Юли — словно запрограммированные.

Однако ни сама хозяйка дома, ни ее дети так не считают. Так, Аким рассказал, что совсем не играет в видеоигры, ведь они ничему не учат. Более того, иногда мальчик сдает своих одноклассников, когда видит, что они играют на уроке в телефоне. К тому же Аким признался, что дружит только с несколькими одноклассниками, ведь остальные дети, по его мнению, находятся не на его уровне. Участницам показалось, что мальчик немного высокомерный и постоянно оценивает окружающих.

Чем удивит соперниц 12-летняя Алена? А также какой случай вынудил Юлю полгода пролежать в кровати? И какие советы образцово-показательная мама услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 38 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 38 выпуск: Без гаджетов и свободного времени — как живут дети образцовой мамы Юли? Супермама 3 сезон 38 выпуск: Без гаджетов и свободного времени — как живут дети образцовой мамы Юли? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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