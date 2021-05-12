«Супермама» 3 сезон 39 выпуск: Охранник на кладбище и грузчик матрасов — к каким высотам стремятся дети мамы в законе Алины?

12 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ вышел 39 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы побывали в гостях у адвоката Алины. Женщина называет себя мамой двух поколений, ведь воспитывает четверых детей. Но удалось ли ей выстроить доверительные отношения с сыновьями, и почему парни утверждают, что не любят людей?

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Алина — успешный адвокат. Она воспитывает троих сыновей и доченьку. Ее старшему сыну 23 года, среднему — 19, младшему — 8 и дочери — три с половиной года. Алина отмечает, что их семья коронованная, ведь у них более 60 корон с конкурсов красоты. Семья участвует в показах мод и снимается для журналов. Для героини важно быть на одной волне со своими детьми. А на какой волне оказались участницы после того, как побывали в гостях у Алины?

С самого порога мама в законе предупредила соперниц о том, что в ее квартире есть особая тайная комната, вход в которую строго воспрещен. Что она прячет там? В этом чуть позже разберутся участницы.

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Чтобы отвлечь конкуренток от лишних вопросов, Алина сразу же решила показать им все свои короны. А у мамы в законе их около 60-ти! Женщина призналась, что она с доченькой часто принимает участие в конкурсах красоты. Правда, некоторые из них весьма сомнительного происхождения. Например, «Мисс Мира ― Украина» проходил в… Житомире. Также Алина призналась, что некоторые из конкурсов проходили онлайн. В общей сложности, по словам хозяйки дома, за участие в подобных мероприятиях она заплатила около ста тысяч гривен. Соперницы были удивлены таким странным увлечением, а еще — безответственностью Алины, ведь ее семья живет в съемной квартире с ужасными условиями. По мнению конкуренток, она должна была потратить деньги не на конкурсы красоты, а на ремонт квартиры и обеспечение своим детям приличных условий для проживания. Однако сама хозяйка не видит в этом проблемы.

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Точно так же мама в законе не видит проблемы и в том, что в ее холодильнике полно просроченных продуктов, а дети питаются нездоровой едой. Алина призналась, что не готовит детям, а кормит их только тем, что им нравится. Соперницы категорически не согласны с таким подходом. Они считают, что быть мамой — это значит быть ответственной.

Пока участницы беседовали с детьми, мама без диплома Лена решила проверить, что же прячет Алина в тайной комнате, вход в которую строго воспрещен. Как выяснилось, там живет старший сын Алины — Фридрих. Парень рассказал, что работает грузчиком на складе, а его младший брат — охранником на кладбище. Такой выбор парни сделали осознанно. Фридрих утверждает, что его все устраивает. Более того, признался, что недавно сменил имя и фамилию. Как оказалось, он ненавидит своего отца и не хочет, чтобы его с ним что-то связывало. Участницы были шокированы такими откровениями. Их также возмутило отсутствие у старшего сына каких-либо целей в жизни. По мнению конкуренток, есть в этом и вина Алины.

Какую правду об отношениях со своими мужчинами рассказала мама в законе? И какие советы Алина услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 39 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 39 выпуск: Охранник на кладбище и грузчик матрасов — к каким высотам стремятся дети мамы в законе Алины? Супермама 3 сезон 39 выпуск: Охранник на кладбище и грузчик матрасов — к каким высотам стремятся дети мамы в законе Алины? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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