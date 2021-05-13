«Супермама» 3 сезон 40 выпуск: Париж находится в Лондоне — чем еще удивят дети мамы без диплома Елены

13 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ вышел 40 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы побывали в гостях у последней из конкуренток — мамы без диплома Елены. Женщина воспитывает двоих дочерей и совсем не парится по поводу их учебы. Да и сама она не имеет профильного образования. Но какой пример она подает детям?

Больше по теме: «Супермама» 3 сезон 39 выпуск: Охранник на кладбище и грузчик матрасов — к каким высотам стремятся дети мамы в законе Алины?

Елена — домохозяйка. Главная реализация для нее — семья. Героиня выпуска считает, что основная задача для женщины — быть хранительницей очага, а для мужчины — зарабатывать деньги. Вместе с супругом Елена воспитывает двоих дочерей: 8-летнюю Аню и 12-летнюю Машу. Главное правило мамы — не напрягать детей, а давать им свободу. Но что о таких методах скажут соперницы?

Мама без диплома встретила конкуренток в… маске для лица. По ее словам, именно так она проводит свое время после того, как дети уходят в школу, а муж — на работу. Елена призналась, что сейчас очень тщательно следит за своей внешностью, ведь раньше, когда дочки были младше, у нее попросту не было на это времени. Женщина рассказала обо всех косметических процедурах — а их было немало — с помощью которых ей удается так хорошо выглядеть. Однако не все участницы разделили такой подход к времяпрепровождению. Так, образцовая мама Юля посоветовала Елене больше времени тратить на самообразование и хозяйство, а не на просмотр телепередач и бесконечный шопинг. А вот мама в законе Алина обратила внимание на то, что в холодильнике Елены также есть просроченные продукты, и посоветовала больше времени уделять быту и воспитанию детей. Но сама Елена твердо уверена в том, что домохозяйка — это не домработница!

Больше по теме: «Супермама» 3 сезон 38 выпуск: Без гаджетов и свободного времени — как живут дети образцовой мамы Юли?

Во время разговора участницы выяснили, что Лена после школы не получила профильного образования. Более того, мама без диплома уверена, что оно ей и не нужно, ведь в жизни это не главное и на успешность никак не влияет. Однако все соперницы категорически не согласны с таким мнением. Они считают, что каждый человек должен развиваться и тем самым показывать пример своим детям.

А вот в том, какой пример Елена подает дочерям, конкурентки решили выяснить самостоятельно во время разговора с девочками. Однако то, что они услышали, шокировало всех. Как оказалось, старшая дочь не владеет элементарными знаниями. Девочка сказала, что Париж находится в Лондоне, который, в свою очередь, принадлежит Америке. Соперницы были ошеломлены таким ответом. Но сама Лена не видит в этом проблемы. Она призналась, что не занимается с дочерьми, ведь считает, что их всему должны научить в школе. К тому же до поступления в ВУЗ у них еще есть время и девочки все нагонят.

Больше по теме: «Супермама» 3 сезон 37 выпуск: Что скрывается за глянцевой жизнью фэшн-мамы?

Какие выводы сделают соперницы, и что посоветует маме без диплома Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 40 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 40 выпуск: Париж находится в Лондоне — чем еще удивят дети мамы без диплома Елены Супермама 3 сезон 40 выпуск: Париж находится в Лондоне — чем еще удивят дети мамы без диплома Елены? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram.