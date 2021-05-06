6 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийшов 36 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у мами-блогерки Насті. Жінка є противницею наукового підходу до виховання. Її син багато часу проводить з телефоном, може їсти землю і шоколадні яйця в незліченній кількості. Та до чого може привести таке виховання?

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Настя разом із чоловіком виховує дворічного Єгора. Вона не дослухається до порад з боку і не звертає уваги на загальноприйняті стереотипи у вихованні. Народження сина допомогло героїні знайти себе в блогінгу, і тепер вона активно ділиться своїми лайфхаками з підписниками, а також транслює своє життя в мережі практично цілодобово. Та чи вистачає Насті часу для виховання сина? У цьому розбирався суворий мамконтроль.

І з самого порогу Настя познайомила учасниць зі своїми… дітьми: сином Єгором і йоркширським тер’єром Маріком. До домашнього улюбленця мама-блогерка ставиться, як до маленької дитини. Вона зізналася, що коли довідалась про вагітність, перше, про що подумала, ― як правильно розподілити свою любов на Маріка і на майбутнього сина і нікого при цьому не обділити. Однак учасницям здалося, що така надмірна любов до собаки ― це занадто. Вони висловили думку, що Настя досі не подорослішала.

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Якраз у цей час до матусь прийшов Єгор, і Ілона побачила у хлопчика величезну ґулю. Однак на зауваження учасниць Настя відповіла, що удари і синяки для дитини ― норма. До того ж мама-блогерка розповіла історію про те, як одного разу її син розсік собі голову до кістки. Проте не всі учасниці розділили такий підхід до виховання. Їм здалося, що Настя безвідповідальна.

Та ще більше суперниці здивувалися, коли дізналися, що в Єгора у два роки вже є свій телефон. Саме з ним він проводить практично весь свій вільний час. Точно так само зі смартфоном не розлучається й Настя, яка транслює все своє життя в соцмережі. Вона зізналася, що рідко в блозі зачіпає тему материнства, адже раніше часто стикалася з хейтом з боку підписників. Однак суперниці не оцінили й це. На їхню думку, Настя ще не виросла.

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Проте сама Настя з учасницями не згодна. Вона вважає, що її син нормально розвивається, навіть незважаючи на те, що рідко ходить на дитячі майданчики і не відвідує розвивальні заняття. А те, що у своєму віці Єгор не ходить на горщик, для мами-блогерки теж не біда. Вона впевнена: у садочку її сина навчать вихователі.

Як до таких методів виховання ставиться чоловік Насті? І які поради мама-блогерка почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 36 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 36 випуск: Невже мама-блогерка Настя любить свого собаку сильніше, ніж сина? Супермама 3 сезон 36 випуск: Невже мама-блогерка Настя любить свою собаку більше, ніж сина? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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