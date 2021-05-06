«Супермама» 3 сезон 36 выпуск: Неужели мама-блогер Настя любит свою собаку больше, чем сына?

6 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ вышел 36 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у мамы-блогера Насти. Женщина является противницей научного подхода к воспитанию. Ее сын много времени проводит с телефоном, может есть землю и шоколадные яйца в несчетном количестве. Но к чему может привести такое воспитание?

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Настя вместе с супругом воспитывает двухлетнего Егора. Она не прислушивается к советам со стороны и не обращает внимания на общепринятые стереотипы в воспитании. Рождение сына помогло героине найти себя в блогинге, и теперь она активно делится своими лайфхаками с подписчиками, а также транслирует свою жизнь в сети практически круглосуточно. Но хватает ли Насте времени на воспитание ребенка? В этом разбирался строгий мамконтроль.

И с самого порога Настя познакомила участниц со своими… детьми: сыном Егором и йоркширским терьером Мариком. К любимому питомцу мама-блогер относится, как к маленькому ребенку. Настя призналась, что когда узнала о беременности, первое, о чем подумала, ― как правильно распределить свою любовь на Марика и на будущего сына и никого при этом не обделить. Однако участницам показалось, что такая чрезмерная любовь к собаке ― перебор. Они высказали мнение, что Настя до сих пор не повзрослела.

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Как раз в это время к мамочкам пришел Егор, и Илона увидела у мальчика огромную шишку. Однако на замечание участниц Настя ответила, что ушибы и ссадины для ребенка ― норма. К тому же мама-блогер рассказала историю о том, как однажды ее сын рассек себе голову до кости. Но не все участницы разделили такой подход к воспитанию. Им показалось, что Настя безответственная.

Но еще больше соперницы удивились, когда узнали, что у Егора в два года уже есть свой телефон. Именно с ним он проводит практически весь свой досуг. Точно так же со смартфоном не разлучается и Настя, которая транслирует всю свою жизнь в соцсети. Она призналась, что редко в блоге затрагивает тему материнства, ведь раньше она часто сталкивалась с хейтом со стороны подписчиков. Однако соперницы не оценили и это. По их мнению, Настя еще не выросла.

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Но сама Настя с участницами не согласна. Она считает, что ее сын нормально развивается, даже несмотря на то, что редко ходит на детские площадки и не посещает развивающие занятия. А то, что в своем возрасте Егор не ходит на горшок, для мамы-блогера тоже не беда. Она уверена: в саду этому ее сына научат воспитатели.

Как к таким методам воспитания относится муж Насти? И какие советы мама-блогер услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 36 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 36 выпуск: Неужели мама-блогер Настя любит свою собаку больше, чем сына? Супермама 3 сезон 36 выпуск: Неужели мама-блогер Настя любит свою собаку больше, чем сына? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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