«Супермама» 3 сезон: Ухоженная светская львица, мама-атлетка, мама-блогер и мама-праздник — участницы новой недели
3 мая на телеканале СТБ выйдет 33 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться соперницы из Запорожья: ухоженная светская львица, мама-атлетка, мама-блогер и мама-праздник. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.
Ухоженная светская львица Илона
Илону восхищают женщины, которые выглядят так, будто они родились в цветке и утром пьют росу. Свою двухлетнюю дочь она также приучает к светской жизни и посещению салонов красоты.
Мама-атлетка Даша
Даша занимается пауэрлифтингом. Большую часть времени вместе с сыном она проводит в спортзале. Мальчик также занимается спортом — кроссфитом — и в своем юном возрасте уже окончил школу правильного питания.
Мама-блогер Настя
Настя не признает авторитетов в воспитании, не читает книг, научных статей и уж тем более не слушает советов родственников и бабушек на лавочках. Она приверженка интуитивного материнства.
Мама-праздник Анжелика
Анжелика старается каждый день проживать ярко и красочно. Вместе с дочкой Адель она поет и танцует. Однако, чтобы развлечь девочку, Анжелика ежедневно преодолевает сложное психическое заболевание.
На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.
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