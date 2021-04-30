3 мая на телеканале СТБ выйдет 33 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться соперницы из Запорожья: ухоженная светская львица, мама-атлетка, мама-блогер и мама-праздник. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Ухоженная светская львица Илона

Илону восхищают женщины, которые выглядят так, будто они родились в цветке и утром пьют росу. Свою двухлетнюю дочь она также приучает к светской жизни и посещению салонов красоты.

Мама-атлетка Даша

Даша занимается пауэрлифтингом. Большую часть времени вместе с сыном она проводит в спортзале. Мальчик также занимается спортом — кроссфитом — и в своем юном возрасте уже окончил школу правильного питания.

Мама-блогер Настя

Настя не признает авторитетов в воспитании, не читает книг, научных статей и уж тем более не слушает советов родственников и бабушек на лавочках. Она приверженка интуитивного материнства.

Мама-праздник Анжелика

Анжелика старается каждый день проживать ярко и красочно. Вместе с дочкой Адель она поет и танцует. Однако, чтобы развлечь девочку, Анжелика ежедневно преодолевает сложное психическое заболевание.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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