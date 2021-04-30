3 травня на телеканалі СТБ вийде 33 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. На цьому тижні за заповітне звання боротимуться суперниці із Запоріжжя: доглянута світська левиця, мама-атлетка, мама-блогерка і мама-свято. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Доглянута світська левиця Ілона

Ілону захоплюють жінки, які мають такий вигляд, ніби вони народилися у квітці і вранці п’ють росу. Свою дворічну дочку вона також привчає до світського життя і відвідування салонів краси.

Мама-атлетка Даша

Даша займається паверліфтингом. Більшу частину часу разом із сином вона проводить у спортзалі. Хлопчик також займається спортом — кросфітом — і у своєму юному віці вже закінчив школу правильного харчування.

Мама-блогерка Настя

Настя не визнає авторитетів у вихованні, не читає книг, наукових статей і тим паче не прислухається до порад родичів і бабусь на лавках. Вона прихильниця інтуїтивного материнства.

Мама-свято Анжеліка

Анжеліка намагається кожен день проживати яскраво і барвисто. Разом із донькою Адель вона співає і танцює. Однак, щоб розважити дівчинку, Анжеліка щодня долає складне психічне захворювання.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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