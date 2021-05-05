«Супермама» 3 сезон 34―35 выпуски: Светская львица и мама-праздник — кто победит в батле участниц?

4 и 5 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ вышли 34 и 35 выпуски третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у светской львицы Илоны и эмоциональной мамы Анжелики. У женщин кардинально разные взгляды на воспитание. Да и сами они ― противоположности. Но чьи методы показались соперницам лучшими?

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Илона работает в сфере международных брачных знакомств. Вместе с супругом она воспитывает двухлетнюю дочь Лизу. Беременность для Илоны была очень долгожданной, поэтому, узнав радостную новость, она решила перестроить свою жизнь под ребенка. 80% своего дня участница уделяет дочери, развивает ее и проводит с ней время.

И участницы убедились в этом с самого начала встречи, ведь Илона пригласила их в салон красоты, где воочию продемонстрировала, как за ее маленькой дочерью ухаживают мастера beauty-индустрии. Однако не всем понравился такой подход: некоторым показалось, что Илона слегка перегибает палку, ведь 2-летней девочке это не нужно. Но сама Илона считает иначе. Она призналась, что очень долго ждала появления Лизы. Героиня выпуска смогла родить только в 40 лет, после изнурительного лечения и двух неудачных ЭКО. Илона призналась, что это для нее было настоящим адом, пыткой. и теперь она сделает все, чтобы у нее выросла самая счастливая дочь.

В 35 выпуске гостей принимала эмоциональная мама-праздник Анжелика. Вместе с супругом она воспитывает дочь Адель, которой полтора года. Героиня признается: чтобы быть мамой, ей ежедневно приходится преодолевать психическое заболевание ― обсессивно-компульсивное расстройство. Как она воспитывает доченьку при таком сложном диагнозе?

Анжелика встретила конкуренток верхом на квадроцикле. Женщина призналась, что сейчас старается каждый день проживать ярко. Из-за ОКР ей приходится принимать антидепрессанты. Для нее это жизненно необходимо. Без лекарств она, вполне вероятно, совершит суицид. Участницы были шокированы таким признанием.

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Мама-праздник рассказала, что ее муж очень помогает ей воспитывать малышку. Он взял на себя практически все обязанности по уходу за Адель, а она сама чаще просто играет с малышкой. Узнав о беременности, Анжелика долго плакала. Дело в том, что с ее диагнозом мало кто решается на роды, а все потому, что во время беременности нельзя принимать антидепрессанты. Но женщина решила попробовать. Как призналась мама-праздник, ей было очень сложно, ведь в голове постоянно крутились навязчивые мысли:

«Я боялась причинить себе и ребенку зло. С таким тяжелым расстройством вешаются. Это было ужасное состояние. Я не разговаривала с докторами, потому что боялась людей. Я знала, что не могу разрешить себе выпить таблетку, потому что родится плохой ребенок. Я так терпела. Я брала нож и хотела проткнуть свой живот. Мне казалось, что там уже инвалид», ― призналась, рыдая, Анжелика.

А как к заболеванию участницы относится ее муж? И какие советы мама-праздник услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 35 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 34―35 выпуски: Светская львица и мама-праздник — кто победит в батле участниц? Супермама 3 сезон 34-35 выпуски: У Илоны и Анжелики кардинально разные взгляды на воспитание. Да и сами они ― противоположности. Но чьи методы показались соперницам лучшими?

Video: «Супермама» 3 сезон 34―35 выпуски: Светская львица и мама-праздник — кто победит в батле участниц? Супермама 3 сезон 34-35 выпуски: У Илоны и Анжелики кардинально разные взгляды на воспитание. Да и сами они ― противоположности. Но чьи методы показались соперницам лучшими?

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