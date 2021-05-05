4 і 5 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийшли 34 і 35 випуски третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у світської левиці Ілони та емоційної мами Анжеліки. У жінок кардинально різні погляди на виховання. Та й самі вони ― протилежності. Проте чиї методи здалися суперницям кращими?

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Ілона працює у сфері міжнародних шлюбних знайомств. Разом із чоловіком вона виховує дворічну донечку Лізу. Вагітність для Ілони була довгоочікуваною, тому, дізнавшись радісну новину, вона вирішила підлаштувати своє життя під дитину. 80% свого дня учасниця приділяє дочці, розвиває її та проводить із нею час.

І учасниці переконалися в цьому з самого початку зустрічі, адже Ілона запросила їх до салону краси, де продемонструвала, як за її маленькою дочкою доглядають майстри beauty-індустрії. Однак не всім сподобався такий підхід: декому здалося, що Ілона трохи перегинає палицю, адже 2-річній дівчинці це не потрібно. Та сама Ілона вважає інакше. Вона зізналася, що дуже довго чекала на появу Лізи. Героїня випуску змогла народити тільки в 40 років, після виснажливого лікування і двох невдалих ЕКЗ. Ілона зізналася, що це для неї було справжнім пеклом, тортурами, і тепер вона зробить усе, щоб у неї виросла найщасливіша дочка.

У 35 випуску гостей приймала емоційна мама-свято Анжеліка. Разом із чоловіком вона виховує доненчку Адель, якій півтора року. Героїня зізнається: щоб бути мамою, їй щодня доводиться долати психічне захворювання ― обсесивно-компульсивний розлад. Як вона виховує донечку за такого складного діагнозу?

Анжеліка зустріла конкуренток верхи на квадроциклі. Жінка зізналася, що зараз намагається кожен день проживати яскраво. Через ОКР їй доводиться вживати антидепресанти. Для неї це життєво необхідно. Без ліків вона, цілком імовірно, скоїть суїцид. Учасниці були шоковані таким зізнанням.

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Мама-свято розповіла, що її чоловік дуже допомагає їй виховувати дитину. Він узяв на себе практично всі обов’язки з догляду за Адель, а вона сама частіше просто грається з донечкою. Дізнавшись, що вона при надії, Анжеліка довго плакала. Справа в тому, що з її діагнозом мало хто наважується народжувати, а все тому, що впродовж вагітності не можна приймати антидепресанти. Проте жінка вирішила спробувати. Як зізналася мама-свято, їй було дуже важко, адже в голові постійно роїлися нав’язливі думки:

«Я боялася заподіяти собі і дитині зло. З таким важким розладом вішаються. Це був жахливий стан. Я не розмовляла з лікарями, тому що боялася людей. Я знала, що не можу дозволити собі випити ліки, тому що народиться погана дитина. Я так терпіла. Я брала ніж і хотіла проколоти свій живіт. Мені здавалося, що там уже інвалід», ― зізналася, ридаючи, Анжеліка.

А як до захворювання учасниці ставиться її чоловік? І які поради мама-свято почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 35 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 34―35 випуски: Світська левиця і мама-свято ― хто переможе в батлі учасниць? Супермама 3 сезон 34-35 випуски: У Ілони і Анжеліки кардинально різні погляди на виховання. Та й самі вони - протилежності. Але чиї методи здалися суперницям кращою?

Video: «Супермама» 3 сезон 34―35 випуски: Світська левиця і мама-свято ― хто переможе в батлі учасниць? Супермама 3 сезон 34-35 випуски: У Ілони і Анжеліки кардинально різні погляди на виховання. Та й самі вони - протилежності. Але чиї методи здалися суперницям кращою?

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