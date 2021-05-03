3 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийшов 33 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць вступила у боротьбу за звання найкращої. І сьогодні конкурентки оцінювали материнство мами-атлетки Даші. Жінка виховує 8-річного сина і хоче, щоб він став справжнім спортсменом. Та чи враховує вона інтереси хлопчика?

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Даша виховує восьмирічного сина Микиту. Вона фітнес-тренерка і чітко стежить за своїм харчуванням і зовнішнім виглядом, а також прищеплює ази здорового способу життя й синові. Даша не тільки показує дитині приклад своїми спортивними досягненнями, а й особисто тренує. Для Микити мама — велика гордість, і саме він захотів, щоб вона стала учасницею проєкту. Ну, а які висновки зробили учасниці, які прийшли проінспектувати конкурентку?

Ось тільки запросила Даша суперниць не до себе додому, а в… сауну. Мама-атлетка хотіла познайомити їх зі своєю професією і показати, як вона відновлюється після тренувань. Проте така ідея припала до душі не всім учасницям — мама-свято відмовилася йти в парилку. Після сауни Даша розповіла, що Микита після школи відразу ж приходить до спортзалу. Саме там він учить уроки і тренується. Однак суперницям здалося, що це неправильно, адже дитині треба відпочити, а не йти з одного галасливого місця в інше.

Щоб більше розповісти про себе і про сім’ю, Даша повела суперниць додому. Однак те, що вони побачили, їх просто шокувало. Мама-атлетка із сином живуть у гуртожитку з жахливими умовами: бруд, грибок, загальна кухня і душова на двадцять квартир. Даша зізналася, що вона змушена була переїхати в це місце після розлучення. На такий крок її підштовхнула ситуація, яка сталася після пологів: під час кесаревого розтину в неї виникли проблеми, і, щоб урятувати їй життя, потрібні були гроші на лікування. Ось тільки всі фінансові витрати взяв на себе не батько Микити, а бабуся Даші. Після такого жінка переглянула своє ставлення до коханого. Крім того, як каже мама-тренерка, колишній чоловік ніколи не працював, у той час як вона покинула годувати грудьми піврічну дитину й повернулася до торгівлі — зробити це змусила її свекруха. В один момент Даша не витримала й вирішила поїхати, покликавши з собою чоловіка. Однак він вирішив залишитися з мамою. Така розповідь приголомшила конкуренток. Вони перейнялися цією історією і поглянули на Дашу зовсім іншими очима.

Чи готова Даша до нових стосунків? І які поради мама-атлетка почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 33 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

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