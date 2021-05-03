«Супермама» 3 сезон 33 выпуск: Свекровь-тиран и муж-лентяй — как в прошлом жила мама-атлетка Даша

3 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ вышел 33 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц вступила борьбу за звание лучшей. И сегодня конкурентки оценивали материнство мамы-атлетки Даши. Женщина воспитывает 8-летнего сына и хочет, чтобы он стал настоящим спортсменом. Но учитывает ли она интересы мальчика?

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Даша воспитывает восьмилетнего сына Никиту. Она фитнес-тренер и четко следит за своим питанием и внешним видом, а также прививает азы здорового образа жизни и сыну. Даша не только показывает ребенку пример своими спортивными достижениями, но и лично тренирует его. Для Никиты мама — большая гордость, и именно он захотел, чтобы она стала участницей проекта. Ну, а какие выводы сделали участницы, которые пришли проинспектировать конкурентку?

Вот только пригласила Даша соперниц не к себе домой, а в… сауну. Мама-атлетка хотела познакомить их со своей профессией и показать, как она восстанавливается после тренировок. Но такая идея пришлась по душе не всем участницам — мама-праздник отказалась идти в парилку. После сауны Даша рассказала, что Никита после школы сразу же приходит в спортзал. Именно там он учит уроки и тренируется. Однако соперницам показалось, что это неправильно, ведь ребенку нужно отдохнуть, а не идти из одного шумного места в другое.

Чтобы больше рассказать о себе и о семье, Даша повела соперниц домой. Однако то, что они увидели, их просто шокировало. Мама-атлетка с сыном живут в общежитии с ужасными условиями: грязь, грибок, общая кухня и душевая на двадцать квартир. Даша призналась, что она вынуждена была переехать в это место после развода с мужем. На такой шаг ее подтолкнула ситуация, которая произошла после родов: во время кесаревого сечения у нее возникли проблемы и, чтобы спасти ей жизнь, нужны были деньги на лечение. Вот только все финансовые расходы взял на себя не отец Никиты, а бабушка Даши. После такого героиня выпуска пересмотрела свое отношение к любимому. Кроме того, как говорит мама-тренер, бывший муж никогда не работал, в то время как она бросила кормить грудью полугодовалого ребенка и вернулась к торговле — сделать это заставила ее свекровь. В один момент Даша не выдержала и решила уехать, позвав с собой мужа. Но мужчина решил остаться с мамой. Такой рассказ шокировал конкуренток. Они прониклись этой историей и взглянули на Дашу совсем иными глазами.

Готова ли Даша к новым отношениям? И какие советы мама-атлетка услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 33 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

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