Сьогодні, 29 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 32 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання супермами: майстриня голосу Ната, приборкувачка чоловіків Даша, мама-леді Світлана чи сурогатна мама Катя?

У перший день учасниці вирушили в гості до майстрині голосу Нати. Жінка всю себе присвячує роботі і часто організовує специфічні вечірки в лазні зі своїми учнями. Однак суперницям здалося, що Ната зовсім не займається вихованням дитини. До того ж вона переклала на доньку всі побутові обов’язки.

А ось у гостях у приборкувачки чоловіків учасниці дізналися, як це ― жити собі на втіху. Даша зізналася, що їй подобається дресирувати чоловіків, а рукоприкладство, яке вона проявляє до своїх дітей, просто її тішить. Щоправда, суперниці впевнені, що так жити неправильно. Однак сама приборкувачка чоловіків категорично не згодна з такою думкою.

А ось у гостях у мами-леді Світлани учасниці дізналися, що спонукало її народити в зрілому віці. Юна леді 50+ також розповіла, яким чином збирається дожити до ста років. Однак не всі суперниці розділили методи виховання Світлани. Їм здалося, що вона дещо директивна.

І останньою гостей приймала Катя. Жінка зізналася, що взяти участь у програмі сурогатного материнства їй довелося через фінансові труднощі. Також Катя розповіла історію про булінг, із яким зіткнулася її єдина донька. Однак конкуренткам здалося, що дівчинка не завжди сприймає реальність такою, яка вона є, а в деяких ситуаціях і сама може образити однолітків.

Так хто ж отримав звання супермами? За результатами голосування найбільше балів набрала мама-леді Світлана, яка, до слова, не змогла бути присутньою на фіналі через карантинні обмеження. Свої 10 бонусних балів Дмитро Карпачов віддав також їй. Так на восьмому тижні реаліті звання найкращої отримала мама-леді Світлана.

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