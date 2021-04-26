«Супермама» 3 сезон 29 випуск: Невже ексцентрична мама Ната пропагує наркотики?

Сьогодні, 26 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 29 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць з Києва схрестить свої мечі в боротьбі за звання найкращої. І першою гостей приймала ексцентрична мама Ната. Жінка виховує свою дочку вільною особистістю і нічого їй не забороняє. Вона спокійно може запросити її до лазні, де повно оголених чоловіків, чи покурити з нею травичку. Та як оцінять такий сучасний підхід конкурентки? І що скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

Першою гостей приймала ексцентрична майстриня голосу Ната. 43-річна героїня навчає людей співу і взаємодії музики в житті. Крім того виховує 17-річну дочку Машу як рівноправну особистість. Вона підтримує дочку, ділиться досвідом і дає можливість знайти себе в цьому житті. Та чи є дисципліна за такої свободи? Це перевірять суперниці, які вже на порозі її будинку.

Однак Нати вдома не було. Учасниць зустріла її донька ― 17-річна Маша. Дівчинка їм дуже сподобалася. Маша розповіла, що її мама сьогодні не ночувала вдома. Швидше за все, вона ще не повернулася з вечірки. Як виявилося, Ната часто влаштовує вечірки-джеми, на яких навчає створювати музику. До слова, іноді такі гуляння закінчуються лазнею. Та Маша зізналася, що туди не ходить, адже її потрібно відвідувати голяка.

Також дівчина розповіла, що всі обов’язки по господарству взяла на себе: вона готує, прибирає, купує продукти, вчиться в школі і самостійно готується до ЗНО. А ось мама дозволяє собі поїхати на кілька днів або тижнів, залишивши при цьому Машу саму вдома. Учасницям здалося, що дівчинка просто помінялася з мамою ролями.

Якраз у цей момент додому повернулася Ната. Й учасниці відразу ж вирішили поговорити з нею на цю тему. Однак ексцентрична мама вважає, що в її сім’ї така поведінка припустима. На її думку, Маша нікому нічим не зобов’язана і може робити все, що захоче. Так, Ната з 14 років давала дочці презервативи, тому вона спокійно поставиться до будь-якого вибору дівчинки. Наприклад, якщо Маша захоче покурити травичку, то Ната залюбки складе їй компанію. Ексцентрична мама зізналася, що за своє життя пробувала дуже багато наркотиків і нічого поганого в цьому не бачить. Ба більше, вона навіть курила травичку в присутності своєї доньки. Щоправда, суперниці не схвалили такого підходу. Їм здалося, що така вседозволеність ні до чого доброго не приведе. До слова, експерт проєкту Дмитро Карпачов також зазначив, що Ната трохи романтизує наркотичні препарати. А це може призвести до того, що її дочка також захоче спробувати, наприклад, марихуану. І в силу віку та відсутності волі потім просто не зможе зупинитися.

Чому Маша деякий час жила у бабусі? Як суперниці відреагують на перформанс, який для них влаштувала ексцентрична мама? А також чому Ната хотіла покінчити життя самогубством? І які поради вона почує від ведучого Дмитра Карпачова? Дивіться докладніше в 29 випуску проєкту «Супермама»-3.

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