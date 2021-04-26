«Супермама» 3 сезон 29 выпуск: Неужели эксцентричная мама Ната пропагандирует наркотики?

Сегодня, 26 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 29 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц из Киева скрестит свои мечи в борьбе за звание лучшей. И первой гостей принимала эксцентричная мама Ната. Женщина воспитывает свою дочь свободной личностью и ничего ей не запрещает. Она спокойно может пригласить ее в баню, где полно голых мужчин, или покурить с ней травку. Но как оценят такой современный подход конкурентки? И что скажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев?

Первой гостей принимала эксцентричная мастер голоса Ната. 43-летняя героиня учит людей пению и взаимодействию музыки в жизни. Кроме того она воспитывает 17-летнюю дочку Машу как равноправную личность. Она поддерживает дочь, делится опытом и дает возможность найти себя в этой жизни. Но присутствует ли дисциплина при такой свободе? Это проверят соперницы, которые уже на пороге ее дома.

Однако Наты дома не оказалось. Участниц встретила ее дочь ― 17-летняя Маша. Девочка им очень понравилась. Маша рассказала, что ее мама сегодня не ночевала дома. Скорее всего, она еще не вернулась с вечеринки. Как оказалось, Ната часто устраивает вечеринки-джемы, на которых учит создавать музыку. К слову, иногда такие гуляния заканчиваются баней. Но Маша призналась, что туда не ходит, ведь баню нужно посещать голышом.

Также девушка рассказала, что все обязанности по дому взяла на себя: она готовит, убирает, покупает продукты, учится в школе и самостоятельно готовится к ЗНО. А вот мама позволяет себе уехать на несколько дней или недель, оставив при этом Машу одну дома. Участницам показалось, что девочка просто поменялась с мамой ролями.

Как раз в этот момент домой вернулась Ната. И участницы сразу же решили поговорить с ней на эту тему. Однако эксцентричная мама считает, что в ее семье такое поведение допустимо. По ее мнению, Маша никому ничего не должна и может делать все, что захочет. Так, Ната с 14 лет давала дочери презервативы, поэтому она спокойно отнесется к любому выбору девочки. Например, если Маша захочет покурить травку, то Ната с радостью составит ей компанию. Эксцентричная мама призналась, что за свою жизнь пробовала очень много наркотиков и ничего плохого в этом не видит. Более того, она даже курила травку в присутствии своей дочери. Правда, соперницы не одобряют такой подход. Им показалось, что такая вседозволенность ни к чему хорошему не приведет. К слову, эксперт проекта Дмитрий Карпачев также отметил, что Ната слегка романтизирует наркотические препараты. А это может привести к тому, что ее дочь также захочет попробовать, например, марихуану. И в силу возраста и отсутствия воли потом просто не сможет остановиться.

Почему Маша некоторое время жила у бабушки? Как соперницы отреагируют на перформанс, который для них устроила эксцентричная мама? А также почему Ната хотела покончить жизнь самоубийством? И какие советы она услышит от ведущего Дмитрия Карпачева? Смотрите подробнее в 29 выпуске проекта «Супермама»-3.

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