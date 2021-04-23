26 апреля на телеканале СТБ выйдет 29 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться соперницы из Киева: опытная мама-леди, эксцентричная мама, укротительница мужчин и суррогатная мама. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Опытная мама-леди Светлана

Светлана в 50 лет родила двойню. Также у женщины есть старшая дочь, которой 34 года. Светлана признается, что внуки старше, чем младшие дети.

Эксцентричная мама Ната

Ната называет себя мастером голоса. Женщина всю себя посвятила музыке и пению. Также Ната воспитывает дочь-подростка, к которой относится как к равноправной личности.

Укротительница мужчин Даша

Даша честно признается, что дрессирует своих сыновей и мужа. Она гордится тем, что смогла донести своей семье мысль о том, что все вокруг должны жить только так, как она сама того хочет.

Суррогатная мама Катя

Катя — суррогатная мама, которая смогла осчастливить две пары, подарив им детей. Женщина призналась, что готова на все, лишь бы обеспечить свою единственную родную дочь.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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