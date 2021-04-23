26 квітня на телеканалі СТБ вийде 29 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. На цьому тижні за заповітне звання боротимуться суперниці з Києва: досвідчена мама-леді, ексцентрична мама, приборкувачка чоловіків і сурогатна мама. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Досвідчена мама-леді Світлана

Світлана в 50 років народила двійню. Також у жінки є старша дочка, якій 34 роки. Світлана зізнається, що її онуки старші, ніж молодші діти.

Ексцентрична мама Ната

Ната називає себе майстром голосу. Жінка всю себе присвятила музиці та співу. Також Ната виховує доньку-підлітка, до якої ставиться як до рівноправної особистості.

Приборкувачка чоловіків Даша

Даша чесно зізнається, що дресирує своїх синів і чоловіка. Вона пишається, що змогла донести своїй родині думку про те, що всі навколо повинні жити тільки так, як вона сама того хоче.

Сурогатна мама Катя

Катя — сурогатна мама, яка змогла ощасливити дві пари, подарувавши їм дітей. Жінка зізналася, що готова на все, щоб забезпечити свою єдину рідну дочку.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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