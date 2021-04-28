«Супермама» 3 сезон 31 випуск: Через що довелося пройти Світлані, щоб стати мамою?

Сьогодні, 28 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийшов 31 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці оцінили методи виховання мами-леді Світлани. Жінка народила двійнят у поважному віці. Та чи справляється вона з маленькими бешкетниками та яку правду приховує від малюків?

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Світлана — юна леді 50+. Саме так називає себе героїня. Вона — успішна бізнесвумен і публічна особа, займається організацією весіль та івентів. Досвідчена мама виховує трьох дітей. Її старшій дочці, Марії, 34 роки. Також у Світлани є двійнята, їм по вісім з половиною років. Онуки учасниці старші за її молодших дітей! Вона дотримується всіх норм здорового харчування і прищеплює такі ж правила дітям. Героїня впевнена, що є ідеальною мамою! Та що скажуть конкурентки?

Світлана зустріла учасниць надворі. Вона показала їм свій сад, у якому вирощує фрукти спеціально для молодших дітей. Мама-леді зізналася, що ретельно стежить за своїм здоров’ям і здоров’ям двійнят. Вона намагається давати дітям тільки натуральні продукти. Ба більше, щодня вся сім’я вживає БАДи і щорічно здає розгорнутий аналіз крові. Світлана розповіла, що планує жити мінімум до ста років, щоб якомога довше бути зі своїми дітьми. Однак деяким учасницям здалося, що вона зациклена на здоров’ї. Та сама господиня дому зізналася, що чинить так тому, що перед смертю її покійний чоловік попросив якомога краще піклуватися про себе і про дітей.

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У відвертій розмові з учасницями Світлана розказала, що в її чоловіка був рак. Щоб урятувати коханого, вона була готова на все і продала бізнес. Більш того, у надії продовжити йому життя вона наважилася на відчайдушний крок: у поважному віці народила двійню. До слова, з цією ж метою лікарі використали пуповинну кров одного з дітей, яка містить у собі стовбурові клітини, а їх, як відомо, застосовують для лікування онкологічних захворювань. Саме завдяки цьому в чоловіка з’явилося трохи більше часу, щоб побути поруч із рідними.

Після смерті коханого, щоб не травмувати дітей, Світлана прибрала з дому всі його речі і фото. Вона вважає, що двійнята не втратили батька, оскільки не пам’ятають його. Також мама-леді не розповідає подробиць про смерть чоловіка. На її переконання, дітям ще рано знати це. А щоб малюки не ставили зайвих запитань, вона розповіла, що тато помер, тому що іноді погано поводився і вживав шкідливу їжу. Однак не всі учасниці погодилися з таким рішенням. Їм здалося, що Світлана обманює дітей.

А що про Світлану розповіла старша донька — Марія? Чому вона не бачилася з мамою протягом семи років? А також які поради мама-леді почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 31 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 31 випуск: Через що довелося пройти Світлані, щоб стати мамою? Супермама 3 сезон 31 випуск: Через що довелося пройти Світлані, щоб стати мамою? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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