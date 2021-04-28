«Супермама» 3 сезон 31 выпуск: Через что пришлось пройти Светлане, чтобы стать мамой?

Сегодня, 28 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ вышел 31 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы оценили методы воспитания мамы-леди Светланы. Женщина родила двойняшек в зрелом возрасте. Но справляется ли она с маленькими сорванцами и какую правду скрывает от малышей?

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Светлана — юная леди 50+. Именно так называет себя героиня. Она — успешная бизнесвумен и публичная личность, занимается организацией свадеб и ивентов. Опытная мама воспитывает троих детей. Её старшей дочери, Марии, 34 года. Также у Светланы есть двойняшки, им по восемь с половиной лет. Внуки участницы старше ее младших детей! Она придерживается всех норм здорового питания и прививает такие же правила детям. Героиня уверена, что является идеальной мамой! Но что скажут конкурентки?

Светлана встретила участниц на улице. Она показала им свой сад, в котором выращивает фрукты специально для младших детей. Мама-леди призналась, что очень тщательно следит за своим здоровьем и здоровьем двойняшек. Она старается давать детям только натуральные продукты. Более того, ежедневно вся семья употребляет БАДы и ежегодно сдает развернутый анализ крови. Светлана рассказала, что планирует жить минимум до ста лет и как можно дольше быть со своими детьми. Однако некоторым участницам показалось, что она зациклена на здоровье. Но сама хозяйка дома призналась, что ведет себя так потому, что перед смертью ее покойный муж попросил как можно лучше заботиться о себе и о детях.

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В откровенном разговоре с участницами Светлана поведала, что у ее мужа был рак. Чтобы спасти любимого, она была готова на все и продала бизнес. Более того, в надежде продлить ему жизнь она решилась на отчаянный шаг: в зрелом возрасте родила двойню. К слову, с этой же целью врачи использовали пуповинную кровь одного из детей, которая содержит в себе стволовые клетки, а их, как известно, используют для лечения онкологических заболеваний. Именно благодаря этому у мужчины появилось чуть больше времени, чтобы побыть рядом с родными.

После смерти мужа, чтобы не травмировать детей, Светлана убрала из дома все его вещи и фотографии. Она считает, что двойняшки не потеряли отца, поскольку они его не помнят. Также мама-леди не рассказывает подробностей о смерти мужчины. По её убеждению, детям еще рано знать это. А чтобы малыши не задавали лишних вопросов, она рассказала, что папа умер, потому что иногда плохо себя вел и ел вредную пищу. Однако не все участницы согласились с таким решением. Им показалось, что таким образом Светлана обманывает детей.

А что о Светлане рассказала старшая дочь — Мария? Почему она не виделась с мамой на протяжении семи лет? А также какие советы Светлана услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 31 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 31 выпуск: Через что пришлось пройти Светлане, чтобы стать мамой? Супермама 3 сезон 31 выпуск: Через что пришлось пройти Светлане, чтобы стать мамой? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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