«Супермама» 3 сезон 30 выпуск: Неужели Даша выгоняла мужа и сыновей из дома?

Сегодня, 27 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 30 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у укротительницы мужчин Даши. Героиня воспитывает двоих сыновей, однако всегда ставит на первое место свои потребности. Она считает, что весь мир должен крутиться только вокруг нее. Но к чему может привести такая позиция?

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Второй в гости приглашает укротительница мужчин Дарья. Участница считает себя тренером межличностных взаимоотношений и выдает замуж за 30 дней! Кроме того, вместе с супругом воспитывает двоих сыновей ― 18-летнего Геннадия и 11-летнего Игната — настоящими мужчинами. В их доме царят дисциплина и порядок, а мнение мамы ― закон для всей семьи. Но так ли идеален этот мир, проверят участницы.

Героиня реалити решила встретить конкуренток в парке, чтобы продемонстрировать свои навыки в укрощении мужчин. Даша утверждает, что ее главное оружие — манипуляция, с помощью которой она может влюбить в себя любого мужчину. Женщина предложила соперницам пройти небольшое испытание, чтобы раскрепостить себя. Однако Ната отказалась принимать участие в эксперименте, ведь для нее такое поведение просто недопустимо.

Сама Даша уверена в обратном. И чтобы доказать это, она познакомила конкуренток со своим мужем — Вадимом. Он рассказал, что сделал предложение Даше всего через две недели после знакомства. Также мужчина признался, что основное оружие, которое мастерски использует его жена — слезы. Именно благодаря им Даша может заполучить все, что угодно. Участницы возмутились такой откровенной манипуляции, однако сам Вадим не видит в этом ничего плохого, ведь воспринимает свою жену, как маленькую девочку. Именно поэтому принимает все ее капризы и шалости. Например, однажды Даша выбросила практически всю его обувь, а все потому, что она ей просто не понравилась. К слову, сама укротительница мужчин уверена, что все должно быть только так, как ей нравится. Именно поэтому она не хочет жить со своим мужем, ведь, как призналась Даша, он ей просто мешает. Более того, женщина дает ему полную свободу, ведь уверена, что она — безупречна и Вадим всегда будет рядом. Однако участниц возмутило такое поведение Даши. По их мнению, так нельзя выстроить гармоничные отношения.

Точно так же Даша относится и к своим сыновьям. Так, во время разговора с мальчиками участницы выяснили, что Даша их бьет за непослушание. Более того, героиня призналась, что ей нравится строгость, а рукоприкладство ее попросту забавляет. Участница рассказала, что не дает карманных своим сыновьям, ведь считает, что они должны заработать самостоятельно. К тому же Даша часто дает советы мальчикам, за которые не стесняется брать деньги.

А как сами мальчики относятся к методам воспитания мамы? И почему Даша забрала документы своего младшего сына из школы? Какие советы укротительница мужчин услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 30 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 30 выпуск: Неужели Даша выгоняла мужа и сыновей из дома? Супермама 3 сезон 30 выпуск: Неужели Даша выгоняла мужа и сыновей из дома? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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