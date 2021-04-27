«Супермама» 3 сезон 30 випуск: Невже Даша виганяла чоловіка і синів з дому?

Сьогодні, 27 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 30 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у приборкувачки чоловіків Даші. Жінка виховує двох синів, проте завжди ставить на перше місце свої потреби. Вона вважає, що весь світ повинен крутитися тільки навколо неї. Та до чого може призвести така позиція?

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Другою в гості запрошує приборкувачка чоловіків Даша. Учасниця вважає себе тренеркою міжособистісних взаємин і видає заміж за 30 днів! Крім того, разом із чоловіком виховує двох синів — 18-річного Геннадія та 11-річного Гната — справжніми чоловіками. У їхньому домі панують дисципліна і порядок, а думка мами — закон для всієї сім’ї. Чи такий уже ідеальний цей світ, перевірять учасниці.

Героїня реаліті вирішила зустріти конкуренток у парку, щоб продемонструвати свої навички з приборкання чоловіків. Даша стверджує, що її головна зброя — маніпуляція, за допомогою якої вона може закохати в себе будь-якого чоловіка. Жінка запропонувала суперницям пройти невелике випробування, щоб стати більш сміливими. Однак Ната відмовилася брати участь в експерименті, адже для неї така поведінка неприйнятна.

Сама Даша впевнена у зворотному. І щоб довести це, вона познайомила конкуренток зі своїм чоловіком — Вадимом. Він розповів, що зробив пропозицію Даші всього через два тижні після знайомства. Також чоловік зізнався, що основна зброя, яку майстерно використовує його дружина, — сльози. Саме завдяки їм Даша може отримати все, що завгодно. Учасниці обурилися такій відвертій маніпуляції, проте сам Вадим не бачить у цьому нічого поганого, адже сприймає свою дружину, як маленьку дівчинку. Саме тому приймає всі її витівки. Наприклад, одного разу Даша викинула майже все його взуття, адже воно їй просто не сподобалося. До слова, сама приборкувачка чоловіків упевнена, що все повинно бути тільки так, як їй подобається. Саме тому вона не хоче жити зі своїм чоловіком, адже, як зізналася Даша, він їй просто заважає. Ба більше, жінка дає йому повну свободу, адже впевнена, що вона — бездоганна і Вадим завжди буде поруч. Однак учасниць обурила така поведінка Даші. На їхню думку, у такий спосіб неможливо вибудувати гармонійні стосунки.

Точно так само Даша ставиться й до своїх синів. Так, під час розмови з хлопцями учасниці з’ясували, що Даша їх б’є за непослух. Більш того, героїня зізналася, що їй подобається бути суворою, а рукоприкладство її просто забавляє. До того ж учасниця розповіла, що не дає кишенькових своїм синам, адже вважає, що вони повинні заробити самостійно. До речі, Даша часто дає поради хлопцям, за які не соромиться брати гроші.

А як самі хлопці ставляться до методів виховання мами? І чому Даша забрала документи свого молодшого сина зі школи? Які поради приборкувачка чоловіків почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 30 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 30 випуск: Невже Даша виганяла чоловіка і синів з дому? Супермама 3 сезон 30 випуск: Невже Даша виганяла чоловіка і синів з дому? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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