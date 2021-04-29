Сегодня, 29 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 32 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мастер голоса Ната, укротительница мужчин Даша, мама-леди Светлана или суррогатная мама Катя?

В первый день участницы отправились в гости к мастеру голоса Нате. Женщина всю себя посвящает работе и часто организовывает специфические вечеринки в бане со своими учениками. Однако соперницам показалось, что Ната совсем не занимается воспитанием ребенка. К тому же она переложила на дочь все бытовые обязанности.

А вот в гостях у укротительницы мужчин участницы узнали, каково это ― жить в свое удовольствие. Даша призналась, что ей нравится дрессировать мужчин, а рукоприкладство, которое она проявляет по отношению к своим детям, попросту ее забавляет. Правда, соперницы уверены, что так жить неправильно. Но сама укротительница мужчин категорически не согласна с таким мнением.

А вот в гостях у мамы-леди Светланы участницы узнали, что сподвигло ее родить в зрелом возрасте. Юная леди 50+ также рассказала, каким образом собирается дожить до ста лет. Однако не все соперницы разделили методы воспитания Светланы. Им показалось, что она немного директивна.

И последней гостей принимала Катя. Женщина призналась, что участвовать в программе суррогатного материнства ей пришлось из-за финансовых трудностей. Также Катя рассказала историю о буллинге, с которым столкнулась ее единственная дочь. Однако конкуренткам показалось, что девочка не всегда воспринимает реальность такой, какая она есть, а в некоторых ситуациях и сама может обидеть сверстников.

Так кто же получил звание супермамы? По результатам голосования больше всего баллов набрала мама-леди Светлана, которая, к слову, не смогла присутствовать на финале из-за карантинных ограничений. Свои 10 бонусных баллов Дмитрий Карпачев отдал также ей. Таким образом на восьмой неделе реалити звание лучшей получила мама-леди Светлана.

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