«Супермама» 3 сезон 32 випуск: Що змусило Катю стати сурогатною матір’ю?

Сьогодні, 29 квітня, о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийшов 32 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці оцінили методи виховання останньої з конкуренток — сурогатної мами Каті. Жінка ощасливила дві сім’ї, подарувавши їм малюків. Та що штовхнуло Катю на такий неординарний спосіб заробітку грошей?

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Катя виховує 12-річну доньку Лілію. Кілька років тому жінка вирішила взяти участь у програмі сурогатного материнства і ощасливила за цей час дві пари. Свою ж донечку вона ростить у любові та гармонії і проводить з нею практично весь вільний час. Усі хобі і захоплення мама з Лілею ділять на двох. Та чи правильна така тактика виховання підлітка і чи має бути в дівчинки своє коло друзів за віком — коментували учасниці.

Практично з порога Катя вирішила розповісти, що спонукало її стати сурогатною матір’ю. У неї були фінансові проблеми: грошей не вистачало навіть на їжу. І щоб забезпечити комфортне життя для себе і дочки, вона взяла участь у програмі. Перед першою підсадкою ембріонів Катя пройшла ретельне медичне обстеження. Усе прижилося, і вона змогла ощасливити дві пари. За кожну народжену дитину Катя отримала від 18 до 22 тисяч доларів. Проте в подібній діяльності є один мінус: у контракті чітко прописано, що якщо в лікарів стоятиме вибір між життям дитини і життям породіллі, то лікарі виберуть малюка. Такий нюанс шокував конкуренток, адже Катя піддає себе колосальному ризику. Однак сама героїня нічого страшного в цьому не бачить. Вона вважає, що бути сурогатною матір’ю — її покликання.

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Щоб задобрити суперниць, Катя розповіла про свою доньку. Сурогатна мама переживає за Лілю, тому не дозволяє їй самостійно користуватися громадським транспортом і спілкуватися з однолітками на вулиці. До того ж дівчинка навчається онлайн: на думку Каті, саме такий формат є найефективнішим. Проте суперниці висловили думку, що для підлітка дуже важливе спілкування з однолітками. Катя ж вважає, що в такий спосіб захищає дочку від жорстокого світу. Ліля страждає на діабет, і з початком захворювання їхнє життя змінилося. Катя вважає, що причиною хвороби стали постійні обмани батька, а також булінг у школі. Так, наприклад, дівчинку зрадила подруга — саме цей стрес спровокував розвиток хвороби, і Ліля впала в кому. Це сталося якраз тоді, коли Катя брала участь у першій програмі сурогатного материнства.

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Та чому учасницям після спілкування з Лілею здалося, що дівчинка зовсім не страждала від булінгу, а навпаки, сама може образити однолітків? А також які поради сурогатна мама почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 32 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3.

Video: «Супермама» 3 сезон 32 випуск: Що змусило Катю стати сурогатною матір’ю? Супермама 3 сезон 32 випуск: Що змусило Катю стати сурогатною матір'ю? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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