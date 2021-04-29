«Супермама» 3 сезон 32 выпуск: Что заставило Катю стать суррогатной матерью?

Сегодня, 29 апреля, в 18:00 в эфир телеканала СТБ вышел 32 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы оценили методы воспитания последней из конкуренток — суррогатной мамы Кати. Женщина осчастливила две семьи, подарив им малышей. Но что толкнуло Катю на столь неординарный способ заработка денег?

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Катя воспитывает 12-летнюю дочь Лилию. Несколько лет назад женщина решила принять участие в программе суррогатного материнства и осчастливила за это время две пары. Свою же доченьку она растит в любви и гармонии и проводит с ней практически все свободное время. Все хобби и увлечения мама с Лилей делят на двоих. Но правильная ли это тактика воспитания подростка и должен ли быть у девочки свой круг друзей по возрасту — комментировали участницы.

Практически с порога Катя решила рассказать, что сподвигло ее стать суррогатной матерью. У нее были финансовые проблемы: денег не хватало даже на еду. И чтобы обеспечить комфортную жизнь для себя и дочери, она приняла участие в программе. Прежде чем произошла первая подсадка эмбрионов, Катя прошла тщательное медицинское обследование. Все прижилось, и она смогла осчастливить две пары. За каждого родившегося ребенка Катя получила от 18 до 22 тысяч долларов. Но в подобной деятельности есть один минус: в контракте четко прописано, что если у врачей будет стоять выбор между жизнью ребенка и жизнью роженицы, то врачи выберут малыша. Такой нюанс шокировал конкуренток, ведь Катя подвергает себя колоссальному риску. Но сама героиня считает, что быть суррогатной матерью — ее призвание.

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Чтобы задобрить соперниц, Катя рассказала о своей дочери. Суррогатная мама беспокоится за Лилю, поэтому не разрешает ей самостоятельно пользоваться общественным транспортом и общаться со сверстниками на улице. К тому же девочка обучается онлайн: по мнению Кати, именно такой формат является самым эффективным. Но соперницы высказали мнение, что для подростка очень важно общение со сверстниками. Катя же считает, что таким образом защищает дочь от жестокого мира. Лиля страдает диабетом, и с началом заболевания их жизнь изменилась. По мнению мамы, причиной болезни стали постоянные обманы отца, а также буллинг в школе. Так, например, девочку предала подруга — именно этот стресс спровоцировал развитие болезни, и Лиля впала в кому. Это случилось как раз тогда, когда Катя принимала участие в первой программе суррогатного материнства.

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Но почему участницам после общения с Лилей показалось, что девочка отнюдь не страдала от буллинга, а наоборот, сама может обидеть сверстников? А также какие советы суррогатная мама услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 32 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 32 выпуск: Что заставило Катю стать суррогатной матерью? Супермама 3 сезон 32 выпуск: Что заставило Катю стать суррогатной матерью? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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