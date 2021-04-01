«Супермама» 3 сезон 16 випуск: Невже Ксюша говорить зі своїм сином тільки про секс?

Сьогодні, 1 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 16 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці оцінили методи виховання мами-сексологині Ксюші, яка виховує сина-підлітка і не соромиться говорити з ним на найделікатніші теми. Та чи є у хлопця ще інтереси крім сексу?

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Сьогодні був день фіналу, який показав, як учасниці ставляться одна до одної. Та спершу найгарячіша штучка — відверта мама-сексологиня Ксюша ― запросила суперниць до себе в гості. Вона виховує 14-річного сина без комплексів. Уже з трьох років вони відкрито говорили про інтимну близькість, і з роками Микита лише поглиблював свої знання з теми. Та чи так само ерудований хлопчик в інших аспектах життя і чи варто відверто говорити з дітьми про секс, з’ясовували матусі.

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Учасниці були розчаровані, коли дізналися, що будинок Ксюші — не будинок, а квартира, та ще й її батьків. Конкурентки були здивовані тим, що мама-сексологиня досі не живе окремо. Сама ж Ксюша не бачить у цьому проблеми. І щоб довести це суперницям, вона вирішила продемонструвати справу всього життя — сексологію, а саме кілька сексуальних технік. Однак не всім сподобалася така ідея: мама на пенсії Олена не змогла стерпіти майстер-клас і вийшла з кімнати. Іншим учасницям стало соромно і ніяково, але Ксюша вважає, що вони закомплексовані.

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Мама-сексологиня розповіла гостям, що абсолютно не соромиться говорити з сином на інтимні теми. До слова, у той момент хлопець якраз прийшов зі школи і приєднався до мами. Учасниці були дуже здивовані, що Ксюша не прибрала сексуальні іграшки, які показувала їм перед цим. Проте героїня нічого стидкого в цьому не бачить і часто говорить із сином про секс: наприклад, про презервативи хлопчик дізнався в 7 років. Також Ксюша вже пояснила синові різницю між порно і дійсністю, адже хоче, щоб у майбутньому в нього не виникало комплексів.

Однак учасниці не погодилися з такою позицією Ксюші. Вони вважають, що для підлітка подібну інформацію треба дозувати. До того ж під час особистої розмови хлопець зізнався, що йому поки ця тема не дуже близька. Йому взагалі мало що цікаво. Учасниць насторожила така відповідь підлітка, адже, на їхню думку, хобі має бути в кожного. Конкурентки розповіли про це Ксюші, але вона впевнена, що у хлопця ще є час для пошуку себе.

Як поставилися учасниці до розповіді Ксюші про своє особисте життя? І як відреагували на те, що мама-сексологиня — коханка одруженого чоловіка? А також які поради Ксюша почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 16 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 16 випуск: Невже Ксюша говорить зі своїм сином тільки про секс? Супермама 3 сезон 16 випуск: Невже Ксюша говорить зі своїм сином тільки про секс? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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