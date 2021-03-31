Сьогодні, 31 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 15 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці оцінили методи виховання мами-контролерки Олени. Жінка впевнена, що повинна знати, як проходить кожна секунда її дітей і чоловіка. Вона не дозволяє донькам самостійно проводити час, адже вважає, що повинна завжди бути поруч, щоб захистити. Та чи не зіграє такий контроль злий жарт із дітьми, і чи не занадто напосідає Олена на них?

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Олена виховує двох дочок і пильно контролює все, що відбувається в їхньому домі. Вона точно знає геолокацію дітей, адже завжди стежить за ними за допомогою спеціального додатку. Крім того, так героїня чинить і зі своїм чоловіком. Дітям не дозволено самостійно проводити час із друзями на вулиці, тому що там, на думку мами, занадто багато небезпек. А що скажуть про це суперниці?

Мама-контролерка зустріла своїх конкуренток і відразу ж розповіла, як багато часу і сил вкладає в розвиток дочок. Так, її дівчата відвідують кілька додаткових занять, і Олена завжди супроводжує їх. Вона впевнена, що діти не можуть їздити в громадському транспорті, адже це занадто небезпечно. Також дівчатка не гуляють самі на вулиці і навіть не можуть сходити в магазин через дорогу. Олена боїться, що з ними може статися щось погане, адже у світі багато неадекватних людей. Щоб уберегти свою молодшу дочку від небезпеки, жінка навіть супроводжує її в туалет на додаткових заняттях. А ось в 11 років старшій дозволяють тільки самостійно користуватися ліфтом.

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Суперниці категорично не згодні з таким підходом до виховання. На їхню думку, Олена просто транслює свої страхи і передає їх дітям. У цьому вони переконалися, коли попросили молодшу дочку продемонструвати кілька ударів, які та вивчила на заняттях з айкідо. Однак дівчинка не просто відмовилася це робити, вона розплакалася. І Олена замість того, щоб заспокоїти дитину, підтримала її страх і запевнила, що світ справді дуже небезпечний і кожна людина завжди повинна бути напоготові, щоб зуміти себе захистити.

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До того ж в особистій розмові з учасницями старша дочка Люба розповіла, що зараз уже й сама не хоче виходити на вулицю. Вона зізналася, що мама часто розповідає і показує неприємні історії, які можуть статися з дітьми.

А як учасниці відреагували на саморозвиток Олени і чи зуміють переконати жінку трохи послабити контроль? А також чому Ксенія довела старшу дівчинку до сліз? І що зрештою порадив мамі-контролерці Олені ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 15 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 15 випуск: Невже мама-контролерка Олена супроводжує своїх дочок навіть до туалету? Супермама 3 сезон 15 випуск: Невже мама-контролер Олена супроводжує своїх дочок навіть у туалет? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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