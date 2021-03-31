«Супермама» 3 сезон 15 выпуск: Неужели мама-контролер Елена сопровождает своих дочерей даже в туалет?

Сегодня, 31 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 15 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы оценили методы воспитания мамы-контролера Елены. Женщина уверена, что должна знать, как проходит каждая секунда ее детей и мужа. Она не позволяет дочерям самостоятельно проводить время, ведь считает, что должна всегда быть рядом, чтобы защитить. Но не сыграет ли такой контроль злую шутку с детьми, и не слишком ли наседает Елена на них?

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Елена воспитывает двоих дочерей и пристально контролирует все, что происходит в их доме. Она в точности знает геолокацию детей, ведь всегда следит за ними с помощью приложения. Кроме того, так героиня поступает и со своим супругом. Детям не позволено самостоятельно проводить время с друзьями на улице, потому как там, по мнению мамы, слишком много опасностей. Но что скажут по этому поводу соперницы?

Мама-контролер встретила своих конкуренток и сразу же рассказала, как много времени и силы вкладывает в развитие дочерей. Так, ее девочки посещают несколько дополнительных занятий, и Елена всегда сопровождает их. Она уверена, что дети не могут ездить в общественном транспорте, ведь это слишком опасно. Также девочки не гуляют сами на улице и даже не могут сходить в магазин через дорогу. Елена боится, что с ними может произойти что-то плохое, ведь в мире много неадекватов. Чтобы уберечь свою младшую дочь от опасности, женщина даже сопровождает ее в туалет на дополнительных занятиях. А вот в 11 лет старшей разрешают только самостоятельно пользоваться лифтом.

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Соперницы категорически не согласны с таким подходом к воспитанию. По их мнению, Елена просто транслирует свои страхи и передает их детям. В этом они убедились, когда попросили младшую дочь продемонстрировать несколько ударов, которые та выучила на занятиях по айкидо. Однако девочка не просто отказалась это делать, а расплакалась. И Елена вместо того, чтобы успокоить малышку, поддержала ее страх и заверила, что мир действительно очень опасен и каждый человек всегда должен быть начеку, чтобы суметь себя защитить.

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К тому же в личном разговоре с участницами старшая дочь Люба рассказала, что сейчас уже и сама не хочет выходить на улицу. Она призналась, что мама часто рассказывает и показывает неприятные истории, которые могут произойти с детьми.

А как участницы отреагировали на саморазвитие Елены и сумели ли переубедить женщину немного ослабить контроль? А также почему Ксения довела старшую девочку до слез? И что в итоге посоветовал маме-контролеру Елене ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 15 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 15 выпуск: Неужели мама-контролер Елена сопровождает своих дочерей даже в туалет? Супермама 3 сезон 15 выпуск: Неужели мама-контролер Елена сопровождает своих дочерей даже в туалет? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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