«Супермама» 3 сезон 14 выпуск: Стрельба из оружия и игры с огнем — как живут дети бизнес-мамы Ирины?

Сегодня, 30 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 14 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы оценили методы воспитания бизнес-мамы Ирины. И им было что сказать, ведь женщина не боясь оставляет двоих сыновей дома без присмотра, а также разрешает старшему стрелять.

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Второй гостей принимала бизнес-мама Ирина. Вместе с супругом она воспитывает двоих сыновей: 5-летнего Тихона и 12-летнего Никиту. Героиня реалити много работает и вместе с мужем занимается тремя разными бизнесами. С детства Ирина прививает сыновьям самостоятельность, спокойно оставляет их дома без присмотра, ведь точно знает, что все будет в порядке. Старший сын всегда заботится о младшем, может и завтрак приготовить, и помочь по хозяйству. Ирина уверена, что дети сами должны набить шишки, чтобы в будущем им было легче. Но насколько сейчас легко сыновьям бизнес-мамы Ирины?

В этом решили разобраться участницы, которые пришли в гости. Однако зайти во двор они не осмелились, ведь услышали выстрелы. Как оказалось, это стрелял 12-летний Никита. Мальчик рассказал, что вместе с папой охотится с 6 лет. И сегодня он спокойно даже без присмотра взрослых может взять ружье и пострелять по банкам или по воронам. Однако участницы осудили Ирину за такую халатность. По их мнению, ребенок не должен брать в руки оружие без взрослых, ведь это очень опасно.

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Чтобы поговорить подробнее на эту тему с бизнес-мамой, соперницы решили пройти в дом. Однако Ирины там не было. Она с мужем уехала на работу. Оказалось, что двое детей были дома совсем одни. Участницы захотели поближе пообщаться с младшим сыном Ирины — Тихоном. Но мальчик наотрез отказался говорить и позже просто ушел. Никита заступился за младшего брата и сказал, что тот стесняется. Но мамочки засомневались: им показалось, что Тихон не умеет разговаривать.

Чтобы перевести тему, Никита решил угостить гостей панкейками. Участницы приятно удивились кулинарным способностям мальчика, ведь, по их мнению, дети готовить не должны. Однако это было не все, чем Никита удивил мамочек. Так, мальчик рассказал, что часто присматривает за младшим братом, помогает с уборкой в доме, может приготовить еду и даже самостоятельно разжигает камин. По мнению Никиты, это вполне нормально, ведь его родители много работают, чтобы обеспечить семье хорошую жизнью. Однако конкурентки считают, что это очень безответственно. В частности, по мнению мамы-контролера Елены, бизнес-мама сделала из собственного сына няньку и тем самым лишила его детства.

А как оценят соперницы достижения Ирины в бизнесе? А также удастся ли им услышать от Тихона хоть слово? И что посоветует бизнес-маме Ирине ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 14 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 14 выпуск: Стрельба из оружия и игры с огнем — как живут дети бизнес-мамы Ирины? Супермама 3 сезон 14 выпуск: Стрельба из оружия и игры с огнем — как живут дети бизнес-мамы Ирины? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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