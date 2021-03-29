«Супермама» 3 сезон: Мама на пенсии, мама-сексолог, бизнес-мама и мама-контролер — участницы новой недели
Сегодня, 29 марта, в эфире телеканала СТБ выйдет 13 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться соперницы из столицы: мама на пенсии, мама-сексолог, бизнес-мама и мама-контролер. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.
Мама на пенсии Елена
56-летняя мама на пенсии Елена несмотря на свой возраст находится на одной волне с дочкой-подростком. Женщина спокойно снимает видео для TikTok и Instagram.
Мама-сексолог Ксения
Ксения обучает орально-мануальным техникам и не стесняется говорить о сексе. Ее сын с детства живет без запретов и может обсудить с мамой любые, даже самые щекотливые темы.
Бизнес-мама Ирина
Ирина очень много работает, ведь не хочет, чтобы ее дети в чем-то нуждались. С самого детства она приучает сыновей к ответственности. Ирина считает, что дети должны сами набить шишки. Так во взрослой жизни им будет легче.
Мама-контролер Елена
Елена уверена, что всегда должна быть в курсе того, где находятся ее дети. Для этого у женщины даже есть специальная программа, которая отслеживает их геолокацию.
На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.