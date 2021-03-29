Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 3 сезон: Мама на пенсии, мама-сексолог, бизнес-мама и мама-контролер — участницы новой недели

29.03.2021

Сегодня, 29 марта, в эфире телеканала СТБ выйдет 13 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться соперницы из столицы: мама на пенсии, мама-сексолог, бизнес-мама и мама-контролер. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.  

Мама на пенсии Елена

56-летняя мама на пенсии Елена несмотря на свой возраст находится на одной волне с дочкой-подростком. Женщина спокойно снимает видео для TikTok и Instagram.

супермама

Мама-сексолог Ксения

Ксения обучает орально-мануальным техникам и не стесняется говорить о сексе. Ее сын с детства живет без запретов и может обсудить с мамой любые, даже самые щекотливые темы.

супермама

Бизнес-мама Ирина

Ирина очень много работает, ведь не хочет, чтобы ее дети в чем-то нуждались. С самого детства она приучает сыновей к ответственности. Ирина считает, что дети должны сами набить шишки. Так во взрослой жизни им будет легче. 

супермама

Мама-контролер Елена

Елена уверена, что всегда должна быть в курсе того, где находятся ее дети. Для этого у женщины даже есть специальная программа, которая отслеживает их геолокацию.

супермама

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание. 

Читайте нас также в Viber и Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить