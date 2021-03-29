Сегодня, 29 марта, в эфире телеканала СТБ выйдет 13 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться соперницы из столицы: мама на пенсии, мама-сексолог, бизнес-мама и мама-контролер. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Мама на пенсии Елена

56-летняя мама на пенсии Елена несмотря на свой возраст находится на одной волне с дочкой-подростком. Женщина спокойно снимает видео для TikTok и Instagram.

Мама-сексолог Ксения

Ксения обучает орально-мануальным техникам и не стесняется говорить о сексе. Ее сын с детства живет без запретов и может обсудить с мамой любые, даже самые щекотливые темы.

Бизнес-мама Ирина

Ирина очень много работает, ведь не хочет, чтобы ее дети в чем-то нуждались. С самого детства она приучает сыновей к ответственности. Ирина считает, что дети должны сами набить шишки. Так во взрослой жизни им будет легче.

Мама-контролер Елена

Елена уверена, что всегда должна быть в курсе того, где находятся ее дети. Для этого у женщины даже есть специальная программа, которая отслеживает их геолокацию.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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