Сьогодні, 29 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 13 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться суперниці зі столиці: мама на пенсії, мама-сексологиня, бізнес-мама і мама-контролерка. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Мама на пенсії Олена

56-річна мама на пенсії Олена, незважаючи на свій вік, перебуває на одній хвилі з донькою-підлітком. Жінка спокійно знімає відео для TikTok та Instagram.

Мама-сексологиня Ксенія

Ксенія навчає орально-мануальних технік і не соромиться говорити про секс. Її син з дитинства живе без заборон і може обговорити з мамою будь-які, навіть найделікатніші теми.

Бізнес-мама Ірина

Ірина дуже багато працює, адже не хоче, щоб її діти в чомусь мали нужду. З самого дитинства вона привчає синів до відповідальності. Ірина вважає, що діти повинні самі набити ґулі. Так у майбутньому їм буде легше.

Мама-контролерка Олена

Олена впевнена, що завжди повинна бути в курсі того, де її діти. Для цього в жінки навіть є спеціальна програма, яка відстежує їх геолокацію.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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