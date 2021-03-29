«Супермама» 3 сезон 13 выпуск: Как стать ребенку лучшим другом, знает мама на пенсии Елена

Сегодня, 29 марта, в эфире телеканала СТБ вышел 13 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц начинает борьбу за звание лучшей. И первой гостей принимала современная мама-пенсионерка Елена. Женщина воспитывает двоих дочерей и считает себя их самой близкой подругой. Но как оценят такую дружбу конкурентки?

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Первой шанс проявить себя получила мама на пенсии Елена. Женщина одна воспитывает двоих дочерей: 24-летнюю Анастасию и 14-летнюю Анджелину. В 2008 году Елена вышла на пенсию и теперь каждую свободную минуту старается посвятить детям. Она считает себя современной мамой, ведь с младшей дочерью записывает видео для TikTok и Instagram, занимается спортом и ходит на кастинги для съемок в массовках. Как оценят дружбу мамы на пенсии с дочерью ее конкурентки?

Елена встретила соперниц в небольшой квартирке, в которой, по мнению участниц, давно пора сделать ремонт: старая мебель и отсутствие карнизов красноречиво говорили о том, что маме на пенсии не хватает денег. Елена рассказала, что переехала в Киев недавно. Раньше женщина с дочерью жила в Донецке, но после начала военных действий все изменилось. Также кроме двоих дочерей у нее был еще сын, однако мальчик умер, когда ему исполнилось четыре года. Елена призналась, что очень сложно переживала утрату, именно поэтому сейчас старается стать для своих дочерей другом. Так, мама на пенсии практически каждый день созванивается со старшей дочерью Настей, которая сейчас проживает в Китае. Однако конкуренткам показалось, что таким образом она просто пытается чрезмерно контролировать девушку и не дает ей жить самостоятельно.

А что скажут соперницы о младшей дочери? Мамочки застали Анджелину за подшивкой платья. Как рассказала Елена, ее дочь занималась в дизайнерской школе и проявила себя там прекрасно. Еще Анджелина занимается танцами и моделингом. Девочка призналась, что ей очень нравится творчество и она в нем достигла высоких результатов. Однако в школе Анджелина чувствует себя не так уверенно. Как призналась девушка, она не много внимания уделяет учебе, а все потому, что страдает от вегетососудистой дистонии. Сейчас Анджелина занимается с учителями индивидуально. Эта новость шокировала участниц, ведь, по их мнению, танцы и прочие занятия также требуют много сил, однако девушке ее заболевание не мешает. Соперницы посчитали, что Елена просто пустила вопрос со школой на самотек. А в откровенном разговоре с ними Анджелина призналась, что у нее нет друзей. Ей сложно наладить контакт со сверстниками. Конкурентки сделали вывод, что именно отсутствие друзей стало причиной того, что она не ходит в школу.

Какие еще тайны расскажет о себе мама на пенсии Елена? А также что посоветует ей ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 13 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 13 выпуск: Как стать ребенку лучшим другом, знает мама на пенсии Елена Супермама 3 сезон 13 выпуск: Как стать ребенку лучшим другом, знает мама на пенсии Елена. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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