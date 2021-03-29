Сьогодні, 29 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 13 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць починає боротьбу за звання найкращої. І першою гостей приймала сучасна мама-пенсіонерка Олена. Жінка виховує двох дочок і вважає себе їхньою найближчою подругою. Та як оцінять таку дружбу конкурентки?

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Першою шанс проявити себе отримала мама на пенсії Олена. Жінка сама виховує двох доньок: 24-річну Анастасію і 14-річну Анджеліну. У 2008 році Олена вийшла на пенсію і тепер кожну вільну хвилину намагається присвятити дітям. Вона вважає себе сучасною мамою, адже з молодшою ​​дочкою записує відео для TikTok та Instagram, займається спортом і ходить на кастинги для зйомок у масовках. Як оцінять дружбу мами на пенсії з дочкою її конкурентки?

Олена зустріла суперниць у невеликій квартирці, у якій, на думку учасниць, давно треба зробити ремонт: старі меблі і відсутність карнизів красномовно свідчили про те, що мамі на пенсії не вистачає грошей. Олена розповіла, що переїхала до Києва нещодавно. Раніше жінка з дочкою жила в Донецьку, але після початку воєнних дій усе змінилося. Також окрім двох дочок у неї був іще син, однак хлопчик помер, коли йому виповнилося чотири роки. Олена зізналася, що дуже важко переживала втрату, саме тому зараз намагається стати для своїх доньок другом. Так, мама на пенсії практично щодня телефонує старшій дочці ― Насті, яка наразі проживає в Китаї. Однак конкуренткам здалося, що в такий спосіб вона просто намагається контролювати дівчину і не дає їй жити самостійно.

А що скажуть суперниці про молодшу дочку? Матусі застали Анджеліну за підшиванням сукні. Як розповіла Олена, її дочка займалася в дизайнерській школі і проявила себе там чудово. Ще Анджеліна займається танцями і моделінгом. Дівчинка зізналася, що їй дуже подобається творчість і вона в ній досягла неабияких результатів. Однак у школі Анджеліна почувається не так упевнено. Як зізналася дівчина, вона не багато уваги приділяє навчанню, а все тому, що страждає на вегето-судинну дистонію. Нині Анджеліна займається з учителями індивідуально. Ця новина шокувала учасниць, адже, на їхню думку, танці та інші заняття також потребують багато сил, проте дівчині її захворювання не заважає. Суперниці вважають, що Олена просто пустила питання зі школою на самоплив. До того ж у відвертій розмові з ними Анджеліна зізналася, що в неї немає друзів. Їй складно налагодити контакт з однолітками. Конкурентки дійшли висновку, що саме відсутність друзів стала причиною того, що вона не ходить до школи.

Які ще таємниці розповість про себе мама на пенсії Олена? А також що порадить їй ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 13 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 13 випуск: Як стати дитині найкращим другом, знає мама на пенсії Олена Супермама 3 сезон 13 выпуск: Как стать ребенку лучшим другом, знает мама на пенсии Елена. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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