«Супермама» 3 сезон 14 випуск: Стрільба зі зброї та ігри з вогнем — як живуть діти бізнес-мами Ірини?

Сьогодні, 30 березня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 14 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці оцінили методи виховання бізнес-мами Ірини. І їм було що сказати, адже жінка без остраху залишає двох синів удома без нагляду, а також дозволяє старшому стріляти.

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Другою гостей приймала бізнес-мама Ірина. Разом із чоловіком вона виховує двох снів: 5-річного Тихона і 12-річного Микиту. Героїня реаліті багато працює і разом з чоловіком займається трьома різними бізнесами. З дитинства Ірина прищеплює синам самостійність, спокійно залишає їх удома без нагляду, адже точно знає, що все буде гаразд. Старший син завжди дбає про молодшого, може і сніданок приготувати, і допомогти по господарству. Ірина впевнена, що діти самі повинні набити власні ґулі, щоб у майбутньому їм було легше. Та наскільки зараз легко синам бізнес-мами Ірини?

У цьому вирішили розібратися учасниці, які прийшли в гості. Проте зайти у двір вони не наважилися, адже почули постріли. Як виявилося, це стріляв 12-річний Микита. Хлопчик розповів, що разом із татом полює з 6 років. І сьогодні він спокійно, навіть без нагляду дорослих може взяти рушницю і постріляти по банках або по воронах. Однак учасниці осудили Ірину за таку легковажність. На їхню думку, дитина не повинна брати в руки зброю без дорослих, адже це дуже небезпечно.

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Щоб поговорити докладніше на цю тему з бізнес-мамою, суперниці вирішили пройти в дім. Однак Ірини там не було. Вона з чоловіком поїхала на роботу. Виявилося, що двоє дітей були вдома зовсім самі. Учасниці захотіли ближче поспілкуватися з молодшим сином Ірини — Тихоном. Однак хлопчик навідріз відмовився говорити і пізніше просто пішов. Микита заступився за молодшого брата і сказав, що той просто соромиться. Проте суперниці засумнівалися: їм здалося, що Тихін не вміє розмовляти.

Щоб перевести тему, Микита вирішив почастувати гостей панкейками. Учасниці приємно здивувалися кулінарним здібностям хлопчика, адже, на їхню думку, діти готувати не повинні. Однак це було не все, чим Микита здивував матусь. Так, хлопчик розповів, що часто глядить молодшого брата, допомагає з прибиранням в оселі, може приготувати їжу і навіть самостійно розпалює камін. На думку Микити, це цілком нормально, адже його батьки багато працюють, щоб забезпечити сім’ю. Однак конкурентки вважають, що це безвідповідально. Зокрема, на думку мами-контролерки Олени, бізнес-мама зробила з власного сина няньку і тим самим позбавила його дитинства.

А як оцінять суперниці досягнення Ірини в бізнесі? А також чи вдасться їм почути від Тихона хоч слово? І що порадить бізнес-мамі Ірині ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 14 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 14 випуск: Стрільба зі зброї та ігри з вогнем — як живуть діти бізнес-мами Ірини? Супермама 3 сезон 14 випуск: Стрільба зі зброї та ігри з вогнем - як живуть діти бізнес-мами Ірини? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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