«Супермама» 3 сезон 16 выпуск: Неужели Ксюша говорит со своим сыном только о сексе?

Сегодня, 1 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 16 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы оценили методы воспитания мамы-сексолога Ксюши, которая воспитывает сына-подростка и не стесняется говорить с ним на самые щекотливые темы. Но есть ли у парня еще интересы помимо секса?

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Сегодня был день финала, который показал, как участницы относятся друг к другу. Но прежде самая горячая штучка — откровенная мама-сексолог Ксюша ― пригласила соперниц к себе в гости. Она воспитывает 14-летнего сына без комплексов. Уже с трех лет они без утайки говорили об интимной близости, и с годами Никита лишь углублял свои знания по теме. Но так ли эрудирован мальчик в других аспектах жизни и стоит ли откровенно говорить с детьми о сексе, выясняли мамочки.

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Участницы были разочарованы, когда узнали, что дом Ксюши — не дом, а квартира, да еще и ее родителей. Конкурентки были удивлены тем фактом, что мама-сексолог до сих пор не живет отдельно. Сама же Ксюша не видит в этом проблемы. И чтобы доказать это соперницам, она решила продемонстрировать дело всей жизни — сексологию, а именно несколько сексуальных техник. Однако не всем понравилась такая идея: мама на пенсии Елена не смогла присутствовать на мастер-классе и вышла из комнаты. Остальным участницам стало стыдно и неловко, но Ксюша посчитала, что они закомплексованы.

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Мама-сексолог рассказала гостям, что абсолютно не стесняется говорить с сыном на интимные темы. К слову, в тот момент парень как раз пришел из школы и присоединился к маме. Участницы были очень удивлены, что Ксюша не убрала сексуальные игрушки, которые показывала им. Но героиня ничего постыдного в этом не видит и часто говорит с сыном о сексе: например, о презервативах мальчик узнал в 7 лет. Также Ксюша уже объяснила ему разницу между порно и действительностью, ведь хочет, чтобы в будущем у него не возникало комплексов.

Однако участницы не согласились с такой позицией Ксюши. Они посчитали, что для подростка подобную информацию надо дозировать. К тому же во время личного разговора парень признался, что ему пока эта тема не очень близка. Ему вообще мало что интересно. Участниц насторожил такой ответ подростка, ведь, по их мнению, хобби должно быть у каждого. Конкурентки рассказали об этом Ксюше, но она уверена, что у сына еще есть время для поиска себя.

Как отнеслись участницы к рассказу Ксюши о своей личной жизни? И как отреагировали на то, что мама-сексолог — любовница женатого мужчины? А также какие советы Ксюша услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 16 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 16 выпуск: Неужели Ксюша говорит со своим сыном только о сексе? Супермама 3 сезон 16 выпуск: Неужели Ксюша говорит со своим сыном только о сексе? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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